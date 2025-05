Harley Davidson, rombo solidale. Dal Bellaria a Castello per Fanep. In strada contro i disturbi alimentari

L’aiuto arriva sulle due ruote, accompagnato dal rombo mai così piacevole delle Harley Davidson. Bella iniziativa quella che avrà luogo domenica prossima, 11 maggio, e che vedrà protagonisti a braccetto il club di biker ‘Bologna Chapter Harley Davidson’, l’Ospedale Bellaria di Bologna e Fanep, l’associazione che offre supporto e cura a bambini e ragazzi con patologie neuropsichiatriche.

Dal Bellaria fino a Castel San Pietro, passando (e sostando) per Ozzano dell’Emilia, sarà davvero intensa la giornata che inizierà alle 9.45 per lo ‘start’ del secondo appuntamento del Fiocchetto Lilla Fanep che come lo scorso anno vedrà come prima tappa l’ Istituto Scienze Neurologiche di Bologna dove in prima linea ad accogliere i biker ci sarà la Professoressa Antonia Parmeggiani, Docente di Neuropsichiatria Infantile, direttrice del Centro Regionale DNA in età evolutiva presso l’Istituto di Ricovero e Cura a carattere Scientifico, che saluta così l’evento. "L’11 maggio avremo la visita dei motociclisti in sella alle Harley Davidson presso il nostro reparto del Centro Regionale per i disturbi alimentari in età evolutiva all’Ospedale Bellaria. Siamo grati alla Fanep per questa occasione che sensibilizza e ricorda l’importanza di essere vicini alle ragazze/ragazzi che hanno un disturbo alimentare e che soffrono per questo insieme alle loro famiglie".

Il primo punto di lavoro quando si scopre un disturbo di quel tipo, spiegano gli organizzatori, è "’l’alleanza terapeutica’, che prevede che vengano coinvolti entrambi i genitori senza alcun preconcetto, ma con aiuto e valutazione dalla equipe terapeutica. E l’evento dell’11 maggio, non a caso, coincide con la Festa della Mamma, assegnando ai papà un ruolo in ogni caso paritario e fondamentale". Dopo il ritrovo all’Ospedale Bellaria, e la visita al reparto, i biker si fermeranno nel comune di Ozzano dell’Emilia insieme alle istituzioni per un pranzo presso l’Antica Osteria Pizacra (posti ancora disponibili, costo del pranzo € 40, per informazione riferirsi al sito info@fanep.org o chiamare lo 051-346744), per poi proseguire e terminare il tour a Castel San Pietro, ormai da anni tappa fissa dell’appuntamento del Fiocchetto Lilla. Il ricavato della giornata sarà ovviamente devoluto interamente a Fanep e alle sue attività.