Hashish e un coltello tra i cespugli

Ha visto la volante della polizia avvicinarsi e pian piano a iniziato ad accelerare il passo, fino a quando, gli agenti hanno deciso di fermarlo. L’uomo, un ventenne straniero senza fissa dimora ha subito insospettito gli uomini agli ordini del dirigente del commissariato imolese, Luciano Di Prisco.

Ma una volta perquisito non gli è stato trovato nulla di ’proibito’ addosso.

Gli agenti però non si sono persi d’animo, e perlustrando in modo approfondito la zona, hanno rinvenuto in un cespuglio poco distante un panetto di circa 90 grammi di una sostanza che si è poi dimostrata essere Hashish, oltre a un coltello a serramanico. Il sospetto degli agenti è che il ventenne possa essersene disfatto subito prima di incrociare la volante.