Hera e Cims in prima linea Led anche nella Bassa

Bilancio da record, ma non solo per Cims. La sfida del 2023 della cooperativa con sede a Borgo Tossignano si chiama illuminazione pubblica. Oltre a Imola, con un project da 24,6 milioni di euro, ci sono anche Mordano e Castel Guelfo. Per i due paesi del circondario si parla, infatti, di piani virtuosi da oltre 3,7 milioni totali: 2 a Mordano, con intesa ventennale, e 1,7 a Castel Guelfo con durata di 16 anni. Un impegno in prima linea che Cims porterà avanti all’interno di un raggruppamento di impresa con capofila Hera Luce. "Una partnership che esiste da tempo e ci rende orgogliosi – afferma il vicepresidente della realtà nata in collina Fabio Freddi –. Premiata e valorizzata l’esperienza ultratrentennale della cooperativa su questo genere di impiantistiche".

E ancora: "La durata di questi format di gara consentono una pianificazione a lungo raggio in termini logistici e produttivi – conclude –. La modalità più consona per diluire gli inevitabili impatti finanziari che questo genere di concessioni portano sulla marginalità della commessa. Così si assicura un rapporto duraturo con gli enti pubblici locali".

Già, perché nella formula di partenariato pubblico-privato si parla di gestione del servizio e progettazione tecnologica degli impianti da riqualificare, baluardi operativi di Hera Luce, mentre Cims si occuperà della manutenzione ordinaria, straordinaria conservativa e degli eventuali lavori extra canone. Tanti i vantaggi, soprattutto per due municipi come Mordano e Castel Guelfo impegnati ogni giorno a far quadrare casse e bilanci. Le amministrazioni, a fronte di un canone annuo prefissato per almeno 15-20 anni, avranno la garanzia di sostituzione di parti obsolete o danneggiate degli impianti esistenti e l’opportunità di ampliare le reti. Il tutto svolgendo un ruolo di controllo delle attività e di interfaccia con appaltatore e tessuto sociale. Il soggetto proponente, dal canto suo, sottoscriverà un accordo in lungo periodo pianificando al meglio gli acquisti delle materie prime, i materiali e tarando con attenzione i cronoprogrammi delle attività manutentive straordinarie. Una direzione già intrapresa da tempo anche alle latitudini di Dozza con la giunta guidata dal sindaco Luca Albertazzi che ha valutato in modo positivo la proposta di investimento in finanza presentata dalla società Aldrovandi di San Lazzaro di Savena.

Mattia Grandi