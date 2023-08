Hera: "Miglioreremo il servizio confrontandoci con il Municipio"

In attesa di ricevere il report elaborato sull’asse amministrazione-cittadinanza, Hera interviene per puntualizzare a stretto giro alcuni passaggi del documento. "Analizzeremo tutto con attenzione per migliorare ulteriormente il servizio fornito – fanno sapere della multiutility –. Quando si introducono nuove modalità di raccolta inizialmente c’è sempre qualche difficoltà ad approcciarsi alla novità, qualche resistenza. Ma passati i primi tempi le criticità diminuiscono".

È un adattamento fisiologico: "Per abituarsi, ad esempio, a fare sacchetti più piccoli dell’indifferenziato e a utilizzare la Carta Smeraldo – continuano –. Questo serve per ottenere risultati migliori di differenziata che, se fatta bene, significa maggiori quantità di materiali recuperabili". In un’ottica di condivisione: "L’avvio dei nuovi servizi, definiti da Atersir e municipi, è stato condiviso con il Comune a partire da settembre 2022 attraverso incontri periodici continui fino a giugno. Poi nelle postazioni più frequentate è stato organizzato il presidio di tutor per chiarire i dubbi, anche sul funzionamento e corretto utilizzo dei nuovi cassonetti – sottolineano da Hera –. Le postazioni sono state tutte identificate con gli amministratori ma se si ravvisano problemi si possono sicuramente rivedere trovando insieme alternative adeguate".

Distribuzione dei kit. "E’ stata fatta a tappeto su tutte le utenze e quelle non trovate a domicilio sono state invitate, attraverso una cartolina lasciata in buchetta, a ritirarli prima ai Punti Smeraldo temporanei poi agli Ecosportelli permanenti – aggiungono –. Quasi 4 mesi di tempo per ritirare il kit autonomamente prima della chiusura dei cassonetti, avvenuta il 19 giugno". Con dati di consegna tracciati: "A inizio maggio, circa il 77% degli utenti avevano già il kit come comunicato al municipio – analizzano dal gruppo -. Percentuale poi salita all’84% di oggi (1.450 sulle 1.731 totali, ndr). Fisiologica, tra seconde case e non residenti, una quota di utenze priva di tessere. Richieste di modifiche al servizio? Disponibili al confronto ma, nel caso, vanno prima approvate da Atersir".

m. g.