Hera rinnova l’acquedotto. Cinque chilometri di linea al servizio di 500 famiglie

La rete idrica di Castel Guelfo è al centro di un intervento di bonifica che renderà ancora più efficiente e affidabile il servizio. Il Gruppo Hera, infatti, ha investito complessivamente circa 900mila euro su questi lavori che sono già in corso e il cui termine è previsto entro l’anno. Il cantiere riguarda in tutto 4,7 chilometri di rete idrica a servizio di 500 utenti del centro del paese. Su tutto il tratto interessato dalle lavorazioni è previsto anche il rifacimento degli allacci. Fase operativa divisa in cinque stralci. Il primo, che si sta concludendo in questi giorni, ha riguardato 650 metri di condotta in via Due Giugno. Gli altri comprendono, invece, la bonifica di oltre 400 metri in via Basoli, 600 in viale Marconi e via Roma ed oltre 2,2 chilometri in via Canale (da Largo XXV aprile a viale dei Martiri). Senza dimenticare i circa 750 metri in via Nuova. Un progetto che consentirà di ridurre ulteriormente il rischio di rotture garantendo così la continuità e l’efficacia del servizio per la zona centrale di Castel Guelfo.

Soddisfatto il sindaco guelfese Claudio Franceschi: "Un intervento importante ed essenziale per continuare il processo di ammodernamento e valorizzazione del cuore pulsante dell’abitato – ha detto –. La garanzia della qualità di un servizio essenziale come la fornitura idrica richiede una costante pianificazione manutentiva e una serie di significativi investimenti finalizzati a parametrare la rete alle più moderne disposizioni settoriali per evitare criticità e perdite che causerebbero un danno alla comunità. Il nostro ringraziamento va al Gruppo Hera con il quale è in atto da tempo una preziosa collaborazione per la miglioria e il potenziamento del comparto".