Hera: servizio idrico, energia e rifiuti. Investimenti per oltre 220 milioni

Centoquindici milioni destinati al servizio idrico integrato, 62 all’ambito dell’energia elettrica, 23 alle reti gas e 20 alla filiera ambiente. Superano i 220 milioni di euro gli investimenti previsti entro il 2028 dal gruppo Hera nell’area di Imola-Faenza, per un totale di oltre 700 milioni di ricadute economiche sul territorio nel prossimo quinquennio in termini di valore aggiunto distribuito a fornitori, dipendenti e pubbliche amministrazioni.

Ieri mattina, nell’auditorium dell’Osservanza (ex chiesa), il presidente esecutivo Cristian Fabbri e l’amministratore delegato Orazio Iacono hanno presentato ai sindaci e agli amministratori dei 23 comuni serviti il nuovo piano industriale del Gruppo Hera, con un focus sui progetti più rilevanti e sulle ricadute economiche per il territorio.

La maggior parte degli investimenti, 115 milioni di euro, è concentrata come detto sul servizio idrico integrato. In particolare, circa 42 milioni sono destinati a rinnovi, adeguamenti e potenziamenti di reti e allacci dei servizi acquedotto e fognatura, con l’obiettivo anche di garantire stabilità e sicurezza degli approvvigionamenti, ridurre le perdite e rendere la distribuzione ancora più efficiente. Sono invece pari a 35 milioni di euro gli investimenti per l’ottimizzazione del depuratore di Faenza e per la realizzazione di impianti idrovori in area urbana e di significativi interventi sulla rete fognaria delle zone colpite dalle alluvioni. Sfiorano i 50 milioni, infine, comprendendo la quota di Con.Ami, gli investimenti per l’ottimizzazione del sistema di approvvigionamento idrico Castel Bolognese, nell’ambito del quale si stanno realizzando 17 chilometri di rete idrica e il nuovo impianto di potabilizzazione a Bubano.

Sul fronte reti gas ed energia elettrica, la vocazione locale di avanguardia nella transizione energetica si riflette appieno nei programmi di investimento del Gruppo Hera. Nel quinquennio 2024-2028, sul territorio di Imola-Faenza, sono previsti 27 milioni di euro per la sostituzione di tutti i contatori delle utenze di energia elettrica e gas con smart meter di nuova generazione, e per interventi di messa in sicurezza e incremento della resilienza delle reti di distribuzione gas. Per le nuove cabine primarie di alta e media tensione e per il potenziamento della rete di bassa tensione a Imola, l’investimento è di 22 milioni di euro.

Per quanto riguarda infine l’ambito dell’igiene urbana, sul territorio di Imola-Faenza (dove nel 2024 la differenziata, in crescita costante, ha sfiorato l’80%), per il servizio di raccolta e spazzamento, Hera ha previsto al 2028 investimenti per 12 milioni di euro.