Hera sponsorizzerà cinque progetti culturali

Il Comune ha accettato la proposta di Hera di sponsorizzare alcune iniziative di carattere culturale per l’anno in corso. All’ente di piazza Matteotti arriveranno 22mila euro. Nel dettaglio, 4mila saranno destinati alla biblioteca Book City del quartiere Pedagna, duemila andranno al carnevale dei Fantaveicoli (che si è appena svolto), diecimila alla 15ª edizione del Festival della cultura scientifica e tecnologica, altrettanti a Imola in Musica e 4mila sono destinati a una mostra ai Musei civici. Gli elementi sostanziali della sponsorizzazione sono stati formalizzati attraverso lo scambio di lettere commerciali che definiscono il valore del supporto, il tipo, il progetto sponsorizzato; il logo di Hera comparirà sui materiali promozionali dei progetti, materiali approntati dall’amministrazione comunale. L’importo sarà versato direttamente nelle casse del Comune, con regolare fattura da parte del municipio. L’entrata complessiva, con l’Iva, ammonterà a 26.840 euro. La determina del Comune è stata firmata dal dirigente dell’Area servizi per la cultura, Luca Rebeggiani.