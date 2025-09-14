Historic Minardi Day . Dalla Ferrari alla Lotus. Le ’signore del Circus’ incantano il pubblico

Batte forte il cuore dell’Historic Minardi day. L’Autodromo vivrà oggi la sua seconda e ultima giornata della nona edizione della grande festa dei motori con oltre 600 vetture tra monoposto, prototipi, gran turismo, supercar e hypercar. Dopo lo spettacolo di ieri, oggi il programma propone nuovi appuntamenti che intrecciano passione, storia e attualità del motorsport.

L’evento clou della giornata sarà il Raduno Terre di Romagna, organizzato da AC Ravenna, che vedrà 130 equipaggi partire alle 10 dall’Enzo e Dino Ferrari con destinazione Faenza per visitare la sede del Racing Bulls F1 Team. Un’occasione unica per scoprire da vicino il dietro le quinte di una scuderia di Formula 1, prima del rientro in pista a Imola per la grande parata finale, che chiuderà ufficialmente la manifestazione.

Il cuore della manifestazione resta la pista, che oggi vedrà alternarsi vetture leggendarie: dalla March 701 del 1970 alla Ferrari 126 C4 del 1984, dalla Lotus 72E alla Minardi PS04/B del 2005, fino alle moderne hypercar come la Pagani Utopia e la Lamborghini Revuelto. Emozioni garantite anche dalla presenza delle Alfa Romeo storiche della Scuderia del Portello e dagli esemplari unici portati in pista dalla Fondazione Gino Macaluso, con le iconiche Lancia LC1 e LC2 in livrea Martini Racing.

Accanto allo spettacolo dei motori, continua anche oggi il programma culturale con le mostre ospitate all’interno dell’impianto: ‘Ayrton attraverso i colori’ di Alessandro Rasponi e ‘Immagini Ritrovate’ di Gianni Cancellieri, vere tappe obbligate per chi vuole rivivere le emozioni legate a grandi protagonisti della Formula 1.

Il paddock sarà ancora una volta il cuore pulsante dell’intrattenimento: simulatori professionali, aree dedicate al modellismo e al collezionismo, stand di abbigliamento sportivo e librerie specializzate. Spazio anche alle famiglie con la nuova area bambini nel Paddock 2, che offre due grandi gonfiabili, laboratori e giochi a tema motori. Biglietti disponibili su Ticketone.

L’Historic Minardi Day si conferma così non solo un raduno di appassionati, ma una vera e propria celebrazione della storia e del presente del motorsport. E oggi, con il raduno e la parata finale, Imola si appresta a salutare il pubblico con un ultimo giro di emozioni ad alta velocità. In serata, si conosceranno i dati sulle presenze. Ma la sensazione è che si possa andare abbastanza vicino ai 17mila partecipanti, in due giorni, del 2024.

"L’Historic Minardi Day è ormai una tradizione che lega Imola alla grande storia del motorsport – è il commento del sindaco Marco Panieri –. Due giornate che sanno unire passato e futuro, emozione e cultura, grazie a centinaia di vetture, campioni del passato e appassionati che animano il nostro Autodromo. È un evento che parla non solo agli sportivi, ma a tutta la città: un’occasione di turismo e comunità che ci rende orgogliosi. Ringrazio di cuore Gian Carlo Minardi, la sua famiglia, il personale di Formula Imola e tutti coloro che rendono possibile questa manifestazione, capace ogni anno di riportare in riva al Santerno lo spirito di una passione autentica e condivisa, che continua a far grande Imola nel mondo".

L’occasione per il primo cittadino è stata quella di riabbracciare colui che fino a pochi mesi fa è stato presidente di Formula Imola, scelto proprio da Panieri per guidare la società di gestione dell’Autodromo.

"Con Gian Carlo abbiamo condiviso un percorso importante, che lo ha visto presidente del nostro circuito dal 2020 a qualche mese fa – ricorda Panieri –. Anni intensi che ricordiamo con grande gratitudine a una persona che continua a essere, anche oggi, un ambasciatore della Motor Valley, del made in Italy e del nostro territorio nel mondo".