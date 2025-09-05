Historic Minardi day. Festa con 600 vetture

Saranno 600 le vetture protagoniste della nona edizione dello Historic Minardi Day, in programma sabato 13 e domenica 14 settembre all’Autodromo. La manifestazione, nata dalla passione della famiglia Minardi e organizzata con Formula Imola, si prepara a regalare un fine settimana all’insegna delle emozioni, della storia e della cultura motoristica. Un appuntamento che richiama migliaia di appassionati da tutta Italia e dall’estero, pronti a immergersi in un viaggio che spazia dalla Formula 1 storica alle più moderne supercar. Il 2025 segna inoltre i 40 anni dal debutto del Minardi team nel Mondiale: per celebrare l’anniversario è stato realizzato un merchandising esclusivo disponibile direttamente in Autodromo.

Sul tracciato cittadino sfileranno monoposto leggendarie: dalla Lotus 72E/5 del 1974 alla Minardi PS04/B del 2005, passando per le Tyrrell P34, la Ferrari 126 C4, la Osella Alfa Romeo, fino a esemplari più recenti come le Williams FW33 del 2011. Non mancherà la McLaren MP4-15 replica, arricchita dall’autografo di Mika Hakkinen, e la McLaren della serie ‘Senna’, portata in pista da Luciano Crespi indossando la tuta e il casco originali dell’indimenticato Ayrton. Accanto alla Formula 1, ampio spazio anche a Formula 2, Formula 3, F3000, GP2, prototipi e GT storiche. La Scuderia Nuvolari Italia e la Scuderia del Portello Alfa Romeo contribuiranno con autentici gioielli da competizione, affiancati dalle supercar firmate Pagani, Lamborghini, Ferrari, Maserati e Dallara. Il programma sarà arricchito dall’ACI Storico Festival, con due eventi clou: sabato 13 il passaggio del Circuito Stradale del Mugello, rievocazione storica con partenza da Firenze e arrivo a Imola; domenica 14 il Raduno Terre di Romagna, che porterà 130 equipaggi a Faenza nella sede del Racing Bulls F1 Team, prima del ritorno in autodromo per la parata conclusiva.

Non solo motori: nella sala conferenze si terranno presentazioni di libri e incontri con le grandi firme del giornalismo sportivo. Ci saranno le mostre ‘Ayrton attraverso i colori’ con opere di Alessandro Rasponi e ‘Immagini Ritrovate’ di Gianni Cancellieri. Sabato 13, in occasione della foto in pista con tutti i protagonisti (alle 13 circa), sarà assegnato il premio Memorial Nando. Nel paddock, spazio al divertimento per tutti: simulatori professionali, villaggio automobilia, area Lego, modellismo e un’area bimbi con gonfiabili accanto alle zone ristoro. Biglietti (giornaliero, abbonamento e vip riservato maggiorenni 16 anni con accesso alla pit-Lane e parcheggio paddock 2) già acquistabili su Ticketone.