Historic Minardi day. Le emozioni in pista. Due giorni di passione tra passato e futuro

Un viaggio attraverso mezzo secolo di motori, dalla Formula 1 alle hypercar più moderne, con un programma che intreccia mito, spettacolo e passione. Un appuntamento imperdibile per chiunque ami respirare da vicino il fascino intramontabile del motorsport. La città si prepara a vivere oggi una giornata di grande passione motoristica. L’Autodromo accoglierà migliaia di visitatori per la nona edizione dell’Historic Minardi Day, la manifestazione ideata dalla famiglia Minardi insieme a Formula Imola e diventata ormai un appuntamento fisso per il calendario dell’Enzo e Dino Ferrari.

In attesa del bis di domani, atto finale dell’evento, la giornata odierna si annuncia come il momento più ricco e spettacolare del weekend, con oltre 600 vetture attese tra monoposto di Formula 1, prototipi, gran turismo, supercar e hypercar tra cui Pagani e Lamborghini. Un colpo d’occhio che trasformerà il Santerno in un museo a cielo aperto, ma (in molti casi) con i motori accesi.

Dalle prime ore del mattino sarà possibile vedere in azione alcune delle F1 storiche più affascinanti: dalla March 701 del 1970 alla Lotus 72E del 1974, dalla Ferrari 126 C4 del 1984 alla Minardi PS04/B del 2005. Non mancheranno curiosità uniche come la Tyrrell P34 a sei ruote. In pista anche la McLaren della serie ‘Senna’, portata da Luciano Crespi con tuta e casco originali del campione brasiliano, grazie alla collezione del Museo delle Leggende di Pavia.

Il programma di oggi non si limita alla pista. Grande attesa anche per il passaggio, nell’ambito dell’Aci storico festival, del Circuito Stradale del Mugello, rievocazione storica con auto d’epoca e Gran Turismo prodotte fino al 2000, che farà tappa all’autodromo nel corso della giornata, portando a Imola il fascino di una delle corse più iconiche del motorismo italiano.

Alle 13 circa scatterà il tradizionale momento della foto in pista con tutti i protagonisti, durante il quale sarà consegnato il premio ‘Memorial Nando’, un riconoscimento che lega la manifestazione alla memoria e alla passione che hanno fatto grande il motorsport.

Spazio anche alla cultura e ai racconti di chi i motori li ha vissuti da vicino. Alle 11 il giornalista e storico dell’automobilismo Gianni Cancellieri presenterà il libro ‘Immagini Ritrovate’, mentre nel pomeriggio, alle 16.30, Leonardo Guardiglie porterà i visitatori nel mondo dei fumetti a tema automobilistico con ‘Formula Comics: Fumetti in Pista’. A fare da cornice, le mostre "Ayrton attraverso i colori" di Alessandro Rasponi e "Immagini Ritrovate" dello stesso Cancellieri.

Non mancano le occasioni per famiglie e bambini: nel Paddock 2 saranno allestiti simulatori di guida professionali, modellismo, un villaggio automobilia, una mostra Lego e due gonfiabili per i più piccoli. Una vera e propria area di intrattenimento per vivere la festa anche al di là della pista. Al museo Checco Costa la mostra dedicata ai 40 anni dal primo Gran premio di Formula 1 corso dal team Minardi. Biglietti per l’evento disponibili su Ticketone.