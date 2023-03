"Ho venduto quasi tutto"

Parzialmente positiva la situazione riferita da Emanuela Mellina, titolare del negozio Vanity Me in via Appia 48. "Il periodo non è dei migliori, poteva certamente andare meglio – racconta – Personalmente, però, non posso lamentarmi, dal momento che in negozio mi è rimasta pochissima merce invernale. Rispetto all’anno scorso è stato un po’ più faticoso, ma me lo aspettavo. Vista la situazione generale in cui aumenti e rincari la fanno da padroni è normale e comprensibile che la gente ci pensi due volte prima di spendere. Ora siamo ripartiti con la nuova stagione, mantenendo i prezzi accessibili e cercando di rimanere positivi".