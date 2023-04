"Ho visto cadere chicchi grossi come ciliegie"

La grandine gioca a nascondino. Colpisce un frutteto ma dieci metri più in là non si fa nemmeno vedere. Succede sempre così. A Ponte Massa, territorio imolese sulla san Vitale, il temporale ha iniziato senza chicchi. Poi sono arrivati, violenti, fino a imbiancare tutto. "Tante auto si sono fermate nel mio cortile – racconta l’imprenditore agricolo Antonio Ferro – Non potevano proseguire: a un certo punto c’erano chicchi grossi come ciliegie". Danni? "Io ho un centinaio di ettari a seminativi e frutteti – risponde – Nelle vigne ha spezzato i piccoli germogli che già c’erano. Per cipolle e bietoloni si capirà meglio nei giorni a seguire. Dire qualcosa già oggi è presto, si vedrà. La fortuna, forse, è che i chicchi erano in mezzo all’acqua". Nel Medicinese, poco lontano, la grandine è arrivata, ma le segnalazioni parlano di chicchi piccoli. Nei campi di sementi, di patate, di cipolla i danni non sembrano essere di grandi proporzioni, perché queste coltivazioni in questo momento della stagione sono ancora ‘indietro’, come sottolineano gli agricoltori, e sono in grado di riprendersi anche se danneggiate.

Intanto le previsioni meteorologiche suggeriscono per le nostre zone assenza di precipitazioni, venti tesi da nord-est e temperature in calo, soprattutto da domani, fino a sfiorare lo zero.