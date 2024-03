Hutton e Groove City al Bubano Blues

Rick Hutton & Groove City protagonisti il 5 marzo al Bubano Blues Festival. Concerto pirotecnico sul palco della sala civica della frazione mordanese in via Lume sul quale saliranno il popolare artista di Liverpool accompagnato dalla band bolognese. Dopo gli inizi sul piccolo schermo, Hutton ha registrato nel 1993 il disco ‘What’s the silence about’ trainato dal fortunato singolo ‘Mixed Up’. Gli anni successivi ha condiviso il palco con Billy Preston e Joe Cocker fino a cantare la celebre ‘My girl’ insieme ai Temptations. Dal 1998 è presentatore e maestro di cerimonie del Porretta Soul Festival dove si è esibito con giganti della specialità del calibro di Wilson Picket e Rufus Thomas. È datato 2012 l’avvio della collaborazione con la band felsinea Groove City, realtà dalla forte matrice soul e blues, culminata con la pubblicazione dell’album ‘Road to Memphis’ e l’allestimento dello spettacolo The Soul Story. Prologo con Cena Blues a base di pesce su prenotazione (331.3382041 – 333.4989269).