I 150 anni dalla nascita di Perosi. Un concerto del coro in Cattedrale chiude gli eventi delle celebrazioni

Si conclude con un grande concerto in cattedrale l’anno dedicato alla memoria di monsignor Lorenzo Perosi, istituito in occasione del 150esimo anniversario dalla nascita del compositore considerato il grande rinnovatore della musica sacra. L’appuntamento a San Cassiano è per domenica 29 ottobre a partire dalle 18.

La corale Perosi di Imola, con la partecipazione di coristi provenienti da altri cori diocesani, presenterà un concerto che ha in scaletta brani inediti composti dal maestro Perosi durante la sua permanenza in città. All’appuntamento presenzierà anche don Paolo Padrini, direttore artistico del Perosi Festival di Tortona, città che ha dato i natali al compositore. A dirigere il coro sarà Giovanni Gallinucci, all’organo Luigi Moscatello.

Quella di Perosi è una carriera partita dal seminario di Imola. Nato a Tortona (Alessandria) nel 1872, Perosi è morto a Roma nel 1956 dove era stato nominato direttore perpetuo della Cappella Sistina. Fu avviato allo studio della musica dal padre organista, si perfezionò al conservatorio di Milano e studiò alla Kirchenmusik-Schule di Ratisbona. Ma la sua carriera come compositore lo vede fiorire a Imola, dove dirige la cappella musicale del seminario tra il mese di novembre del 1892 e luglio del 1893. Sempre a Imola compì gli studi teologici che lo avrebbero portato nel 1895 al sacerdozio. Dopo Imola passò alla direzione della Cappella di San Marco a Venezia e nel 1898 andò a Roma dove rimase fino alla morte.