I 30 anni della Protezione civile: "Siamo a disposizione di tutti"

"Siamo una famiglia che lavora sempre con soddisfazione e gratitudine". Rosa De Masi, 72 anni, è l’anima della Protezione civile.

L’ha fatta nascere. Poi l’ha vista crescere, come si fa con una figlia. Quella bambina che domenica ha festeggiato 30 anni. Con tanto di festa e ospiti per l’anniversario. "Ora siamo 44 volontari, andiamo da giovani classe 2002 a pensionati del 1945. Lavoriamo su tutto il territorio imolese", prosegue De Masi, per chiunque Rosetta. Al PalaGenius sono passati a spegnere le candeline, con tanto di torta, il sindaco Marco Panieri, il vice Fabrizio Castellari e i rappresentanti delle varie forze dell’ordine. Segno di quanto la Protezione civile sia benvoluta.

Formula Uno, sagre, convegni, eventi. Tutto ciò che succede in città e nel Circondario ha una divisa gialla animata dal blu. Quei colori che distinguono l’associazione che anche la denominazione C.B. Imolese, con sede dal 2012 in viale D’Agostino. Ma le radici arrivano dal 1980, quando il 21 ottobre nasceva la banda cittadina. Rosetta ci entrò come socia sostenitrice. Poi l’ascesa, prima da consigliera, poi da vice presidente e infine da rappresentante principale. E proprio da lei arrivò la domanda alla Regione e alla Provincia di far nascere la Protezione civile dopo la fondazione a livello nazionale nel 1992. Ma in questo lasso di tempo De Masi ne aveva già viste tante: "Il mio primo intervento fu il terremoto dell’Irpinia nel 1980. Arrivammo sul posto come animatori, per preparare da mangiare e aiutare le persone". Poi, L’Aquila nel 2009, Finale Emilia nel 2012, Visso e Ussita nel 2016. Ma anche il Po e i suoi disagi, fino ad arrivare all’alluvione a Imola l’anno scorso, con interventi sia a Spazzate Sassatelli che all’Autodromo. "Ogni volta è una desolazione, si vedono persone afflitte, che hanno perso tutto", racconta con un velo di emozione Rosetta.

Quelle chiamate, casa per casa, nella vallata del Santerno, non sono facili da dimenticare. "Per me tutti i ragazzi e le ragazze che ho come volontari sono dei fratelli e delle sorelle e degli amici", continua la presidente della Protezione Civile.

Nel 1980, nello statuto iniziale poi da lei tramutato, c’erano Nello Maiardi, Ugo Bellinello, Carta Paolo, Vittorio Menghi, Giuseppe Biagini, Carolina Fabbri, Maria Pia Cognolo e Ivone Addis. Ma chi in questi 30 anni c’è sempre stato è Giuseppe Ceroni, il suo vice. Rosetta ci tiene anche a nominare Piero Cavallari, Paolo Domenicali e suo figlio Gabriele Tagliaferri: "Era un ragazzino ai tempi", dice nella veste di madre. Ma sono proprio i giovani quella forza che servirebbe sempre di più alla Protezione civile: "Con l’alluvione del 2023 alcuni ne sono entrati, ma altri son ben accetti. Imola città e dintorni ha un grosso bisogno di noi. Questo è un territorio pieno di eventi", racconta Rosetta. E poi il gemellaggio con la Puglia, le missioni da antincendio boschivo, una chat dove ogni giorno i volontari si sentono e quello spirito di fratellanza che non manca mai. "Roberto Mantovani e Stefano Mirri sono altre due persone esemplari per noi", prosegue la presidente. Lo sa bene il sindaco Panieri cosa significa questa realtà locale: "L’ho visto crescere", racconta Rosetta. Ma anche altre attività cittadine sono state al fianco della Protezione civile: "Abbiamo ricevuto delle donazioni, come quella della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola ai tempi di Fabio Bacchilega e Raffaele Mazzanti, o Claudio Visani con Allestimenti & Pubblicità che mi fece piangere, regalando una tenda gonfiabile".

L’obiettivo nel futuro è la costanza. Mantenersi attivi, nel sociale, per dare una mano quando si viene chiamati in causa. Perché la Protezione civile c’è sempre. In tutto. E per tutti.