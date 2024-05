I 35 anni dell’erboristeria. Festa a sorpresa dei clienti

A ricordarle che sono passati 35 anni dalla prima serranda alzata giù al Borgo ci hanno pensato i suoi amici e i clienti più affezionati. Per Nicoletta Saponelli, 59 anni di cui 35 spesi dietro al bancone dell’erboristeria "Camomilla" è stato un lunedì come gli altri. Uguale ma solo fino alla chiusura serale, perché a quel punto anziché girare la chiave e tornare a casa, Gaby e le sue amiche, ma anche una ristretta cerchia di clienti super affezionati, l’hanno accompagnata in un locale a pochi passi per festeggiarla. "Abbiamo pensato di organizzare tutto senza dirle niente, vogliamo che sia una sorpresa e lo sarà, lo vedrà in serata", sorride compiaciuta della sorpresa Gaby poche ore prima della messa in atto, "un aperitivo speciale, da concludersi con una torta speciale per i suoi 35 anni di attività". Degli amici che da giorni organizzavano lo speciale party, la larga maggioranza conoscono Nicoletta proprio da quando ha alzato per la prima volta la serranda. "La passione per l’erboristeria gliel’ha trasmessa la mamma Silvana, hanno aperto assieme giù al Borgo nell’89, poi si sono spostate nella parte alta del centro, fino a scegliere l’ultima volta il locale attuale in piazza Galilei perché più grande, più a misura di quello che Nicoletta aveva intenzione di realizzare".

Senza più il supporto di mamma Silvana in negozio, la Camomilla ha aggiunto man mano altre dipendenti negli anni. Oggi sono tre: Rita, Sara, Manuela. "Sono ormai da anni in negozio, alcune da decenni, lo staff è senz’altro una grande forza del negozio, Nicoletta le ha fatte appassionare per quello che fanno, le ha trasmesso quella stessa passione che muove lei da sempre". Dovendo descriverla, il nutrito gruppetto di amici e clienti pronti a ‘farle la festa’ non hanno dubbi. "E’ accudente, estremamente attenta alla persona, non le interessa nulla di vendere qualcosa così per vendere. Qualcuno la consulta come fosse un medico. E lei per essere sempre all’altezza, lavora sei giorni e la domenica la passa a far corsi di aggiornamento". E nemmeno lunedì sera, a dire il vero, riposerà. C’è una festa che la aspetta.

Claudio Bolognesi