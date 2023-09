"I 5,5 milioni del governo non sono aggiuntivi"

I 5,5 milioni sbloccati dal Governo per il circondario "non sono ‘aggiuntivi’ e non sono stati stanziati in più per l’alluvione".

Si tratta infatti di "soldi già destinati ai Comuni, che semplicemente sono stati anticipati per andare incontro alle urgenze di liquidità dei territori alluvionati".

Il Pd imolese replica così alle dichiarazioni della sottosegretaria Wanda Ferro e del senatore Lisei di Fratelli d’Italia ‘colpevoli’, secondo i dem, di aver "sbandierato con tanta enfasi" la decisione del ministero dell’Interno di destinare in un’unica tranche (anticipando la seconda rata da novembre a settembre) il Fondo di solidarietà comunale ai territori colpiti dall’alluvione dello scorso maggio.

"O non sanno come sono fatti i bilanci di Comuni o fanno i furbi da campagna elettorale permanente – protestano dal Pd –. Il Fondo di solidarietà costituisce il fondo per il finanziamento dei Comuni, alimentato con una quota del gettito Imu di spettanza dei Comuni stessi.

"Sono somme ordinarie a finanziamento del bilancio comunale in generale oltre che per lo svolgimento di alcune funzioni fondamentali in ambito sociale, quali i servizi sociali, il servizio asili nido ed il trasporto scolastico di alunni con disabilità, da ripartirsi tra i Comuni tenendo conto dei fabbisogni standard. I sindaci meritano verità e rispetto", chiude il partito.