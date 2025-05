I 75 anni della Formula 1. Una mostra celebra la leggenda tra foto storiche e tute originali

La storia in vetrina. Una mostra per celebrare i 75 anni della Formula 1, buona parte dei quali vissuti all’Enzo e Dino Ferrari, sperando che nonostante le forti incertezze sul futuro il legame tra la città e il Circus resti saldo ancora a lungo. Aperta ieri sera, nella doppia sede dell’ex Camera di Commercio di viale Rivalta e del vicino Palazzo Tozzoni, ‘Imola&Beyond: 75 Years of Motorsport Legends’. Il percorso espositivo conduce il visitatore in un viaggio emozionante attraverso cimeli rari, oggetti da collezione iconici e opere d’arte concesse da alcuni tra i più rinomati collezionisti italiani. Un tributo autentico alla leggendaria storia della Formula 1 e al profondo legame che unisce Imola, cuore della Motor Valley, al mondo delle corse.

L’esposizione si articola, come detto, in due sedi principali: l’ex Camera di Commercio ospita la Galleria dei Campioni, con tute, caschi originali e trofei appartenuti ai grandi piloti iridati. Tra i pezzi più significativi, spiccano le tute originali di Ayrton Senna (1991, McLaren Honda), Jody Scheckter (1979, Ferrari), Fernando Alonso (2011, Ferrari) e Lewis Hamilton (2023, Mercedes), oltre ai caschi storici di Nino Farina (1950), Alberto Ascari (1955), Jackie Stewart (replica 1970), Ayrton Senna (1991), Michael Schumacher (1993) e Max Verstappen (2021).

Palazzo Tozzoni accoglie invece una celebrazione visiva e simbolica dell’Autodromo, con una selezione di fotografie storiche e cimeli iconici. Tra questi le tute di Lando Norris (2023, McLaren), Lewis Hamilton (2021, Mercedes), Max Verstappen (2021, Red Bull Racing) e Charles Leclerc (2024, Ferrari), insieme ai caschi originali di Ayrton Senna (1989), Michael Schumacher (1993), Lando Norris (2024), George Russell (2024) e Charles Leclerc (2021). La mostra è a cura di Jonathan Giacobazzi e Matteo Macchiavelli, con la collaborazione di Marco Battisti, Halmo e Collecto. È promossa dal Comune d’intesa con la Fondazione Cassa di Risparmio di Imola e l’Autodromo, con il sostegno della Regione, del Con.Ami e di IF Imola Faenza Tourism Company.

Il percorso espositivo resterà aperto al pubblico fino a domenica 2 giugno. Giorni e orari di apertura: oggi dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19; venerdì dalle 15 alle 19; sabato dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19; domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19; lunedì 2 giugno dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. Ingresso 8 euro; gratuito la domenica per i residenti a Imola. In occasione della settimana del Gran premio di Formula 1 (13–19 maggio), l’ingresso sarà gratuito per tutti i possessori di biglietti e pass ufficiali.