’I bambini suonano per i bambini’. Da Fantozzi a Kill Bill, note solidali

Note di solidarietà allo Stignani. Torna domenica alle 21, al teatro comunale di via Verdi, il concerto di beneficenza ‘I bambini suonano per i bambini’, un progetto unico in cui i ragazzi dell’Innocenzo da Imola Ensemble, composto da una quarantina di giovanissimi interpreti, suonano affiancando il noto compositore Fabio Frizzi (voce, chitarra e narrazione), nel concerto dal titolo ‘Backstage di un compositore’, che propone una scaletta spaziando da brani originali del maestro a omaggi a grandi artisti, e alternando atmosfere intime e nostalgiche a momenti di vivace energia. L’incasso del concerto sarà interamente devoluto a tre associazioni del territorio che si occupano di infanzia: Unicef, Associazione São Bernardo e Associazione Kasomay.

L’evento è realizzato da Emilia Romagna Festival con il supporto di ministero della Cultura, Regione, Comune, teatro Stignani, Fondazione Cassa di Risparmio di Imola e in collaborazione con la scuola a indirizzo musicale ‘Innocenzo da Imola’ (Ic 2).

Compositore, direttore d’orchestra e orchestratore, Frizzi è tra i protagonisti della musica per immagini in Italia, con oltre cento colonne sonore per il cinema, la televisione e il teatro. Dopo l’esordio con Fantozzi, ha formato un celebre trio con Franco Bixio e Vince Tempera, firmando numerose colonne sonore tra il 1976 e il 1979. Storica la sua collaborazione con Lucio Fulci, durata dal 1975 al 1990, che ha dato vita a titoli cult come L’Aldilà, La città dei morti viventi, Zombie 2 e Sette note in nero, il cui tema è stato scelto da Quentin Tarantino per la colonna sonora di Kill Bill: Vol. 1. Dal 2008 collabora con produzioni indipendenti internazionali, tra cui Puppet Master: The Littlest Reich (2018) e Castle Freak (2020), ed è autore di balletti, musiche per il teatro e varietà. Il concerto proposto rappresenta un’occasione unica per scoprire il dietro le quinte creativo di questo compositore, che ha segnato profondamente la musica italiana e internazionale.

Frizzi sarà accompagnato dall’Innocenzo da Imola Ensemble, preparato e diretto dai docenti e musicisti Massimo Ghetti, Annalisa Mannarini, Letizia Ragazzini, Stefano Stalteri, Marco Trebbi e Luigi Zardi. L’Innocenzo da Imola Ensemble è una realtà formata da giovanissimi musicisti e caratterizzata da un approccio inclusivo e multiculturale. Nato con l’obiettivo di promuovere la musica come strumento di crescita, l’ensemble si distingue per l’impegno costante nella qualità esecutiva e nella partecipazione attiva alla vita culturale del territorio. L’orchestra ha all’attivo importanti premi in concorsi nazionali e ha condiviso il palco con artisti del calibro di Elio (Storie Tese), Danilo Rea, Catherine Spaak, Peppe Servillo e Stefano Fresi, affrontando repertori che spaziano dalla musica colta alla canzone d’autore. Fiore all’occhiello del percorso scolastico è l’attesissimo concerto di fine anno dell’orchestra degli alunni di terza.

Biglietti: platea 12 euro; palchi 10; loggione 7; biglietti ridotti 50% per i bambini fino a 12 anni. Prevendite su Vivaticket. Prenotazioni: Emilia Romagna Festival: oggi 9-13/14.30 e 18.30. È possibile acquistare i biglietti la sera dello spettacolo dalle 20 alla biglietteria del teatro Stignani (salvo l’esaurimento dei posti in prevendita).