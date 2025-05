I bisogni della città futura. Studenti delle superiori a scuola di cooperazione

Otto classi per un totale di oltre 200 studenti coinvolti. Sono i numeri di ‘Immagina Imola’, il nuovo progetto scolastico promosso da Confcooperative Terre d’Emilia e Legacoop Imola, la cui prima fase si è conclusa ieri. L’iniziativa ha l’obiettivo di portare il mondo della cooperazione dentro le scuole e gli studenti dentro alcune delle realtà più importanti del territorio: Camst, Cefla, Clai, Cooperativa Ceramica, Coop Reno, Giovani Rilegatori, Sacmi, Solco. Un percorso formativo innovativo, costruito per educare alla cittadinanza attiva e all’impresa responsabile, partendo da un tratto distintivo di Imola: la sua lunga e vitale tradizione cooperativa.

"Imola ha una cultura della cooperazione che vive nel tessuto sociale ed economico. Il dialogo tra generazioni e la presenza nel territorio sono i nostri punti di forza. Le scuole rappresentano un’occasione unica per rinnovare questa relazione", ricorda Carlo Alberto Gollini, presidente di Legacoop Imola.

"I giovani ci chiedono imprese etiche, attente al bene comune e alla sostenibilità. Con ‘Immagina Imola’ li accompagniamo in un percorso che unisce teoria e pratica, idee e azione", aggiunge Luca Dal Pozzo, referente di Confcooperative Terre d’Emilia per il territorio imolese.

Il progetto, rivolto alle classi terze e quarte degli Istituti Alberghetti, Paolini-Cassiano, Rambaldi-Valeriani e Scarabelli, si è articolato in quattro tappe formative, con laboratori, visite aziendali, attività interattive, che hanno condotto ieri a una sfida, in cui gli studenti hanno messo in campo creatività, competenze e spirito cooperativo per immaginare soluzioni concrete ai bisogni della città.

Al termine della mattinata, tutti gli elaborati sono stati presentati a una commissione tecnica, che valuterà i lavori, in vista delle premiazioni, a breve in programma. Il progetto si inserisce nel quadro dei Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento e integra i principi dell’educazione civica (Legge 92/2019). Inoltre, aderisce agli orientamenti europei del framework EntreComp, che considera l’imprenditorialità come una competenza chiave per il futuro delle nuove generazioni.

‘Immagina Imola’ raccoglie l’eredità dei progetti Vitamina C ed Experiment, portando avanti un’esperienza ormai consolidata nel territorio imolese: oltre 8.200 studenti, 405 classi e 470 progetti sviluppati negli ultimi anni, molti dei quali con un forte focus su ambiente, inclusione e sviluppo locale.