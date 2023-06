I bozzetti di Giani in mostra a Palazzo Tozzoni

Si rinnova, per il secondo anno, l’appuntamento ‘Ospiti a Palazzo’. In quest’occasione, per la prima volta a Imola vengono presentati i bozzetti che Felice Giani realizzò per la decorazione della volta del teatro di Cerere, inaugurato nel 1812 all’interno dell’ex convento imolese di San Francesco. La mostra inaugura domani alle 17.30 con un incontro tenuto da Marcella Vitali dal titolo ‘Imola neoclassica. Il teatro di Cerere e palazzo Tozzoni tra Felice Giani e Pasquale Saviotti’. La mostra è visitabile durante i giorni e gli orari di apertura di palazzo Tozzoni previo acquisto del regolare biglietto del museo. Per informazioni: Imola Musei - 0542.602609 – [email protected]