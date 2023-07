I campi bruciati dall’afa Alluvione e caldo torrido "Raccolti falcidiati, è allarme"

di Mattia Grandi

Alla lista nera mancava soltanto l’ondata di caldo record. Il 2023 si conferma l’annus horribilis per l’agricoltura della zona imolese, che paga dazio anche per le ripercussioni dell’alluvione, delle frane e degli smottamenti dello scorso maggio.

"Non ci facciamo mancare niente. Dal gelo alla siccità con l’aggiunta di grandinate, afa e inondazioni. Ci sono perfino le cavallette che causano danni alla frutta e all’erba medica nella vallata del Santerno – spiega Giordano Alpi, presidente della Coldiretti Imola –. L’alluvione ha lasciato una pesante eredità fatta di fitopatie, batteriosi e marciume di prodotti. Le piante sommerse dall’acqua hanno rami secchi e soffrono di asfissia radicale".

Tegole che dimezzano i raccolti: "La qualità dei prodotti salvi è ottima, ma i quantitativi toccano quote del meno 50-60 per cento, senza eccezioni, rispetto allo storico del periodo – aggiunge –. Il caldo di questi giorni poi brucia i gamboni di tante specie orticole. Con numeri così bassi a livello produttivo l’incidenza delle spese, tra antiparassitari, energia elettrica, irrigazione e altro, azzera i guadagni delle aziende. Si lavora in rimessa. Occorrono aiuti subito poi bisognerà delineare una strategia a lungo termine per il rilancio del comparto agroalimentare in Romagna".

Preoccupazione anche in casa Cia-Agricoltori Italiani Imola: "Si passa da un fenomeno estremo all’altro – commenta Luana Tampieri, presidente di Cia Imola –. Tra crisi delle aziende agricole e problemi alle colture i danni diventano incalcolabili. Una scia di guai ancora da quantificare in maniera chiara e anche da risarcire, così come quelli da gelate, perché dopo la nomina del commissario si è fermato tutto". Un quadro di criticità diffusa: "La raccolta dei cereali ha visto contrazioni produttive e qualitative considerevoli per orzo e i frumenti tenero e duro oltre agli effetti sulla qualità della poca frutta salvata dal gelo – analizza -. Ora dobbiamo fronteggiare la nuova siccità con l’Arpae che ha già predisposto, come nel 2022, la possibile limitazione dei prelievi se il livello dei corsi d’acqua dovesse scendere ancora".

Ma ci sono anche aziende con sistemi irrigui danneggiati dall’alluvione: "Ci ritroviamo nella condizione di non poter nemmeno salvare quello che è rimasto. Pensiamo alle uve in sofferenza per le alte temperature con la probabile vendemmia anticipata – conclude la Tampieri -. Manca il prodotto da vendere e i prezzi, soprattutto per la frutta, sono elevati. Un’anomalia di mercato che pesa sulle tasche dei consumatori. Lavorare per creare infrastrutture resilienti ai cambiamenti climatici".

Per Guglielmo Garagnani, al timone di Confagricoltura Bologna, la situazione imolese è critica: "In particolar modo per il post alluvione – riflette –. Le rese dei cereali, una delle colture di riferimento per l’area della bassa, sono in drastico calo come qualità e quantità. Si parla di 35 quintali ad ettaro quando in un’annata normale si oscilla tra i 75 e gli 80". Con piaghe annesse: "Il ritorno della malattia fungina del mal del piede collegata al ristagno idrico e all’eccesso di pioggia – osserva – La collina, invece, fa i conti con i danni da frane che hanno travolto frutteti, vigneti e campi. Il Governo deve velocizzare il pagamento degli indennizzi promessi".