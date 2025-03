I cantieri post-alluvione. Lavori in via San Salvatore. Piano da 120mila euro

Via libera della Giunta al progetto esecutivo, presentato da Area Blu, per i lavori di ripristino di via San Salvatore, a Sesto Imolese. Il quadro economico dell’intervento, coperto da un finanziamento arrivato dalla presidenza del Consiglio dei ministri tramite il commissario straordinario alla ricostruzione post alluvione, ammonta a 120mila euro.

La strada in questione è stata infatti tra le più colpite dalle ondate di maltempo che si sono ripetute negli ultimi due anni. E i lavori di ripristino, chiesti a gran voce nei mesi scorsi dai residenti, appaiono non più rimandabili. In particolare, come ricorda la Giunta nella delibera che mostra il disco verde ai lavori, in partenza nelle prossime settimane, via San Salvatore così come la vicina via Chiesa di Sesto hanno subito "danni significativi" dovuti all’allagamento a seguito delle fuoriuscite d’acqua che hanno inondato le campagne e le strade vicine al torrente Sillaro.

Nel dettaglio, sempre secondo la ricostruzione del Comune, i dissesti più marcati che si evidenziano sono gli avvallamenti del piano viabile, dell’arginello e dei fossi laterali con perdita di sezione e funzionalità. Per questo motivo, è stata prevista la realizzazione di interventi di consolidamento in terra laterale alla via San Salvatore, nonché l’innalzamento della quota (incremento livellette) delle due strade (compresa Chiesa di Sesto) tramite riporto di materiale inerte (per mitigazione rischio idraulico ed evitare futuri allagamenti della carreggiata stradale). A quel punto, potrà essere formato il nuovo piano viabile di entrambe le strade, con rifacimento della banchina laterale, risagomatura e pulizia dei fossi laterali alla via Chiesa di Sesto.

Esulta per l’annuncio dei lavori il consigliere comunale Nicolas Vacchi (Fratelli d’Italia), residente a Sesto Imolese, che da tempo chiedeva alla Giunta di intervenire in quel tratto della popolosa frazione alle porte della città.

"Ormai da un decennio ho posto l’attenzione sulle condizioni della strada – ricorda l’esponente di opposizione –. Anche recentemente avevo sollecitato l’amministrazione e Area Blu affinché si rendessero parte attiva per contribuire alla manutenzione della strada. Il manto di via San Salvatore era un colabrodo ormai da anni e spessissimo, specialmente in occasioni delle forti piogge e delle alluvioni degli ultimi anni, si erano verificati anche danneggiamenti alle auto che percorrevano la carreggiata".

Ora finalmente la situazione è destinata a migliorare.

"Ritengo che il rifacimento di via San Salvatore sia un merito del sottoscritto e di tutti quei cittadini che insieme a me negli anni hanno combattuto per ottenere questo risultato – conclude Vacchi –. La goccia scava la roccia, anche in politica, e soprattutto anche davanti all’immobilismo della Giunta Panieri".

L’intervento di via San Salvatore fa parte di un pacchetto di lavori per la ricostruzione post-alluvione messo a punto da Comune e Area Blu, con fondi in arrivo dal Governo, per un totale di 3 milioni e 384mila euro necessari a intervenire anche sulle vie Merlo, Selice, Lola, Sant’Andrea, Ghiandolino, Tenni, Pediano, Tiro a segno e Cardinala.

A questa operazione si aggiunge poi un’altra da 800mila euro, finanziata in questo caso dal Comune con risorse proprie, per la manutenzione straordinaria di undici strade comunali da portare avanti nel corso del 2025. Questo l’elenco delle vie contenuto nel "quadro esigenziale" messo a punto dal Municipio: Gambellara, Cooperazione, Correcchio, I° Maggio, Lasie, Puccini, Casola Canina, Selice, Cappuccini e Serraglio.