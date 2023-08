I cantieri post alluvione Riapre la strada provinciale 21 "Prima opera completa nel cratere"

Riapre oggi al traffico, nella completezza della sua percorrenza, la SP21 ‘Val Sillaro’. Sono terminati nelle scorse ore, infatti, i lavori di asfaltatura e tracciamento della segnaletica orizzontale e verticale eseguiti dalla ditta Cti nel tratto di bypass realizzato in prossimità dell’abitato di Giugnola. Una bella notizia per la comunità della piccola frazione di Castel del Rio, ancora alle prese, a tre mesi di distanza dall’alluvione che ha travolto anche l’alta vallata del Santerno, coi disagi viabili provocati dai movimenti franosi primaverili.

Già, il collasso in due punti della carreggiata della provinciale che collega l’Emilia-Romagna alla Toscana ha costretto agli straordinari la comunità locale.

Una tegola che ha fatto alzare la voce anche ai vertici dirigenziali della ditta Fiorentini, con sede a Piancaldoli, nei pressi di Firenzuola. Nonostante le difficoltà, però, il colosso ha messo a disposizione della collettivirà la propria stradina privata della Doccia. Un’opzione temporanea, come segno di profondo attaccamento alla zona, per scongiurare lo spettro di un letale isolamento.

"Numeri alla mano, si tratta del primo lavoro terminato di tutto il cratere dell’alluvione – commenta il sindaco di Castel del Rio, Alberto Baldazzi -. Un intervento che dà speranza lungo quel percorso di ricostruzione che vedrà impegnati più protagonisti per ridare dignità alla viabilità appenninica post calamità. Contenti per la comunità di Giugnola che adesso è di nuovo raggiungibile per vie ordinarie". Soddisfatto anche Sergio Lo Giudice, capo di Gabinetto della Città metropolitana: "Nell’attesa che si sblocchino i fondi destinati alla ricostruzione, continua l’opera di ripristino delle strade provinciali con i fondi da 100mila euro anticipati dalla Città metropolitana. Confidiamo nell’incontro del 24 agosto con la struttura commissariale per avere finalmente la notizia dell’avvio degli interventi finanziati dallo Stato".

La risoluzione della duplice frattura sulla Sp21, con criticità fissate a circa 300 metri e 800 metri da Giugnola, porta le firme delle squadre specializzate dei Vigili del Fuoco e dell’Esercito, ma anche del lavoro dei tecnici e dei geologi della Città Metropolitana di Bologna. Da una parte ci sono le casse del Dipartimento nazionale di Protezione Civile e dall’altra quelle dell’ex provincia felsinea, che, appunto, ha messo sul piatto 100mila euro. "Senza dimenticare i 50mila euro investiti dal nostro Comune – sottolinea Baldazzi -. Cifra usata per rendere funzionale in tempi stretti la strada Panoramica che fu convertita nel primo bypass d’emergenza sull’asse Giugnola-Piancaldoli". Il percorso che porta alla definitiva normalità, però, è ancora lungo. "Il tratto danneggiato della provinciale più prossimo alla frazione, dove hanno lavorato i Vigili del Fuoco, è stato ricostruito sul suo tracciato originario e sarà percorribile anche in futuro – conclude l’amministratore -. L’altra porzione, quella più lontana dalle case, è una soluzione by pass pro-tempore in attesa delle liquidità promesse dal commissario Figliuolo per la riqualificazione definitiva della Sp21".

Mattia Grandi