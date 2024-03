I cent’anni di Eletra Dari. Festa con la famiglia

La signora Eletra Dari ha compiuto 100 anni. Il traguardo è stato celebrato nei giorni scorsi con una grande festa di compleanno che ha visto radunata tutta la famiglia: tre figli, cinque nipoti e sei pronipoti. A formularle gli auguri a nome della città, e consegnarle la medaglia dei centenari, il vicesindaco Fabrizio Castellari.

La signora Eletra è nata a Castel Bolognese il 28 febbraio 1924, in una famiglia contadina, la più grande di tre tra fratelli e sorelle. Nel 1944 si è sposata con Mario Muccinelli e dal matrimonio sono nati i figli Emilio, Piera e Annalisa. A metà degli anni Cinquanta, la famiglia si è trasferita a Imola. La sua è stata una vita di duro lavoro, come operaia all’allora fornace Gallotti, fino alla meritata pensione e di accudimento della famiglia, negli anni cresciuta e che anche in occasione di questo traguardo le ha fatto sentire tutto il suo affetto.

Nella foto: un momento della festa, con la famiglia e il vicesindaco Castellari