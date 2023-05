I cinquant’anni degli asili nido Feste ed eventi

Grande gioia per i nidi di Medicina che quest’anno festeggiano il loro 50° anniversario. L’Amministrazione comunale promuove diversi incontri dedicati ai più piccoli e alle loro famiglie per festeggiare insieme questo importante traguardo. Nel mese di maggio si svolgeranno tre appuntamenti imperdibili con tanti intrattenimenti, spettacoli, laboratori e soprattutto non mancherà il divertimento. Alla presenza del sindaco Matteo Montanari e dell’assessore all’istruzione Dilva Fava, ieri si è svolto il primo incontro nel Nido Chiccodrillo in via Fabbri 1325 (Sant’Antonio). Durante la mattinata si sono svolti due laboratori: “Bambini in banda” in collaborazione con la Banda municipale e “Tra natura e fantasia” attività a cura delle educatrici.

I bambini hanno trascorso una giornata gioiosa tra laboratori, musica e tanto intrattenimento. In occasione dell’anniversario sono state consegnate le magliette personalizzate per ricordare questo importante momento. Il secondo incontro si svolgerà sabato 13 maggio dalle 9.30 alle 11.30 nel Nido Coccinelle in viale Gramsci 3 (Medicina). Sarà il turno dallo spettacolo teatrale “Colori dell’acqua” a cura del Teatro Testoni Ragazzi - La Baracca e si chiuderà con il laboratorio “Tra natura e fantasia” a cura delle educatrici.

Gli appuntamenti di maggio si concluderanno sabato 20 dalle 9.30 alle 11.30 al Nido Girasoli di via Sillaro 17. Tanto divertimento con lo “spettacolo di giocoleria e bolle” a cura della Cooperativa Il Mosaico e il laboratorio “Tra natura e fantasia” a cura delle educatrici del nido.

Le attività continueranno nei mesi successivi e i festeggiamenti si concluderanno a settembre con gli appuntamenti di lettura sotto le stelle per tutti i bambini.