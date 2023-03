I ’cittadini attivi’ si prendono cura del patrimonio comunale

Il consiglio comunale di Castel Guelfo ha approvato all’unanimità il regolamento di cittadinanza attiva per la cura e rigenerazione dei beni comuni. Un documento che permette ai cittadini di contribuire alla tutela del patrimonio comunale attraverso una serie di semplici azioni. Qualche esempio? La manutenzione di un’aiuola, di un tratto di marciapiede o di una porzione di parco pubblico. Le persone interessate potranno fare richiesta di iscrizione all’albo dei cittadini attivi e concordare con gli uffici dell’ente l’attività da offrire alla comunità guelfese. "Il ringraziamento va fatto in anticipo a tutti i cittadini che vorranno aderire a questo nuovo impegno – commenta l’assessore alla Cultura del paese, Mauro Scheda –. Un contributo che fa rima con quell’esercizio civico capace di elevare il senso di appartenenza alla comunità. Un percorso sostenuto ed approvato dall’intero consiglio comunale proprio per le sue valenti finalità".

m. g.