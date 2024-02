I civili di Gaza e gli israeliani presi in ostaggio sono le vere vittime di questo scontro infinito

La guerra tra Palestina e Israele è razzi e distruzione. Ma vi siete mai chiesti come vivono i civili di questi Paesi? Pensate di non poter andare al lavoro o a scuola, non perché è un giorno di festa, ma perché l’azienda per cui lavorate o la scuola che frequentate non ci sono più. Questo è solo uno dei problemi “minori” che vivono ora i civili a Gaza. Immaginate quali possono essere i problemi maggiori, come la fame o l’impossibilità di recarsi all’ospedale. Ogni civile di Gaza sta subendo fortissimi traumi a livello psicologico, soprattutto i bambini. E non ci si può dimenticare degli israeliani che sono ancora in ostaggio: chissà cosa pensa in questo momento ognuno di loro.

Abbiamo visto dai telegiornali che tutte queste persone, palestinesi o israeliani, stanno cercando di aggrapparsi alla speranza per andare avanti. Purtroppo, però, tutte le restrizioni e i danni che vivono sono davvero incidenti nella loro vita. In tutte le guerre sono sempre i civili a rimetterci, che il popolo in questione sia oppresso o che opprima, i civili sono i più esposti. Pensate di non avere più niente, di avere costantemente sete e fame. Immaginate la vostra vita senza la scuola o lontano dalla vostra famiglia: ecco, allora forse potrete avvicinarvi di pochissimo a quello che vivono i civili in questa orribile guerra.

Nadia Mischi 1MA,

Elena Stupazzoni 1MB,

Marina Mottin 2MB