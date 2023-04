I colori acquerellati di Barbara Piovesan

Oggi al centro culturale Primola (via Lippi 2C) si inaugura la mostra della pittrice Barbara Piovesan. Nata nel 1959 a Fiesole, Piovesan è artista della vecchia scuola Accademia delle Belle Arti di Firenze. Dopo aver sperimentato tecniche imparate dall’antica scuola, da ultimo utilizza colori acquerellati per definire paesaggi. Sugli sfondi le ore scandiscono come le sfumature la scala dei pastelli. Cupole e cicli tormentati, acque calme e profonde sono riflessi di un’anima che entra ed esce attraverso emozioni su un foglio. Mostra aperta fino a giovedì 20 aprile, visitabile lunedì-venerdì 12.30-18.