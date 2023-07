I comici del borgo Da Roncato a Pizzocchi Allegria e sorprese con i big della risata

Le sere d’estate a Dozza e a Toscanella fanno rima, ancora una volta, con il festival ‘Sotto le stelle di Dozza: I Comici del Borgo’. Teatro, cabaret e canzone sotto ai riflettori per otto appuntamenti, quattro in programma a luglio nel cuore del borgo e altrettanti ad agosto nella piazza Libertà della frazione, con i big della risata.

Un format, giunto alla sua quarta edizione, portato avanti a braccetto dall’associazione ‘La Bottega del Buonumore’ e dal municipio guidato dal sindaco Luca Albertazzi.

Un cartellone in ascesa che fa scuola anche in giro per la regione.

Senza dimenticare il suo ingresso nella programmazione di ‘Bologna Estate 2023’ ed i riconoscimenti a livello nazionale arrivati dal club de ‘I Borghi più belli d’Italia’.

Squadra che vince non si cambia con il timone delle serate affidato alla collaudata coppia composta da Marco Dondarini e Davide Dalfiume.

Sul palco, nel cast fisso, anche il comico Rino Ceronte con le ‘Non Solo Miss’ Maddalena Ferroni e Maria Cristina Casati. Accompagnamento musicale a cura del cantautore Leonardo Veronesi con la chitarra di Eugenio Cabitta. Si parte il 6 luglio da piazza Zotti di Dozza (ore 21.30, ingresso a offerta libera con prenotazione obbligatoria al 353.4045498 o 0542.43273, ndr) con lo show di Dalfiume insieme ai suoi allievi del corso di comicità di Università Aperta di Imola.

Il 13 protagonista Giorgio Zanetti, poi Daniele Raco (20) e Sergio Casabianca (27).

Ad agosto, invece, si scenderà in quel di Toscanella con l’attesissima presenza di Andrea Roncato (3) per un’iniziativa benefica di raccolta fondi per alimentare i progetti di ripristino dei danni causati dall’alluvione in Romagna. Notte di San Lorenzo con Duilio Pizzocchi seguito da Enrico Zambianchi (17) e Norberto Midani (24).

Non solo. Tutti i giovedì del mese di luglio, nella sala del teatro di Dozza in via XX Settembre, spazio alle visite gratuite alla mostra delle tavole a fumetti di Roberto ‘Magnus’ Raviola. "La volontà che ci guida in ambito culturale – spiega il sindaco del paese, Luca Albertazzi – è quella di offrire alla comunità spettacoli, intrattenimenti ed eventi musicali accessibili a tutti. Con il festival parliamo di una proposta di assoluta qualità ad offerta libera".

Raggiante il direttore artistico della manifestazione Davide Dalfiume: "Continueremo sul filone della tradizione per omaggiare la grande comicità italiana – sottolinea –. Un viaggio nel tempo dalle radici della commedia dell’arte ai comici moderni. Quest’anno ospiteremo big e volti nuovi della specialità". E ancora: "Andrea Roncato e Duilio Pizzocchi sono i nomi più noti ma da Zelig arrivano Giorgio Zanetti, Daniele Raco e Norberto Midani – conclude –. Bravissimi i nostri conterranei Sergio Casabianca e Enrico Zambianchi. Sarà una grande edizione capace di superare il gradimento di quelle precedenti".

