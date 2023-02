I comuni in prima linea "Territorio eccezionale"

La risposta tempestiva e coesa, in termini di accoglienza dei profughi ucraini, dei dieci comuni del Nuovo Circondario Imolese ha delineato ancora una volta la spiccata sensibilità ed il piglio operativo di un territorio vocato all’ospitalità. In principio furono i Centri di accoglienza straordinaria, gestiti con affidamenti che la Prefettura ha in vigore con l’associazione ‘Trama di terre’ ed i consorzi di cooperative sociali L’Arcolaio e Sol.Co., di Casalfiumanese, Imola e Castel San Pietro Terme ad abbracciare le prime persone in fuga dalle zone di guerra.

A fianco di questa soluzione, poi, arrivarono i posti disponibili del progetto Servizio di accoglienza ed integrazione, finanziato dallo Stato, in capo all’ente circondariale. Una gestione affidata, per conto di tutti i municipi dell’unione, anche alla cooperativa sociale ‘Cidas’. Senza dimenticare la spontanea mano tesa rappresentata da moltissime famiglie locali, un valore umano aggiunto tutt’altro che scontato.

A quasi un anno di distanza dai primi arrivi sul territorio, però, il quadro è mutato. "I numeri, stando agli ultimi dati ufficiali forniti dalla questura di Bologna nello scorso ottobre e legati ai permessi di soggiorno per protezione temporanea, sono in calo un po’ ovunque – spiega Matteo Montanari, sindaco di Medicina e delegato al welfare per il Circondario –. Si parla di oltre 300 unità presenti a Imola ed un centinaio in quel di Castel San Pietro Terme. Una cinquantina gli ospiti ucraini a Medicina e una ventina a Dozza. Poi Casalfiumanese, Castel Guelfo e Fontanelice, con poco più di una decina ciascuno. Presenze ancora più esigue a Mordano, Borgo Tossignano e Castel del Rio".

Ma quanto fatto rappresenta un motivo di orgoglio. "Una straordinaria reazione di rete trainata dalla forte collaborazione tra associazioni, aziende e famiglie del territorio sia italiane che ucraine – continua –. Per quanto riguarda l’istituzione scolastica, i comuni del Nuovo Circondario Imolese si sono occupati di sostenere le necessità dei ragazzi ucraini e dei loro nuclei familiari. Anche con la partecipazione ai campi estivi".

Ma non è tutto. "All’inizio i ragazzi ucraini tra i banchi dei nostri istituti erano parecchie decine – riavvolge il nastro della memoria Montanari –. Adesso che tante famiglie sono tornate in patria, la situazione registra una decisa flessione. A Medicina, per esempio, siamo passati dai 15 alunni ai 3 o 4 che ancora frequentano". Un’attenzione focalizzata alle più semplici esigenze del quotidiano. "Abbiamo attivato e potenziato il servizio di mediazione nelle scuole e nei commissariati per agevolare gli ospiti nella compilazione di qualsiasi pratica – conclude –. Oneri che si sono caricati sulle spalle interamente i municipi nonostante il periodo storico tutt’altro che semplice".

Mattia Grandi