I Comuni investono sui giovani: "Pronti 77mila euro per l’inclusione"

Il 2024 sarà un anno ricco di opportunità per i giovani del circondario. Sono tante, infatti, le iniziative finanziate dai fondi regionali per la promozione della partecipazione attiva, dello sviluppo personale e della coesione sociale. Un lavoro alimentato dal ‘Tavolo delle politiche giovanili’ del Nuovo Circondario Imolese, guidato dalla sindaca delegata Beatrice Poli, attraverso una ricca programmazione. Il modo migliore per continuare a rispondere alle aspettative delle nuove generazioni e sviluppare il loro crescente coinvolgimento nei percorsi decisionali. Si va dall’attività dello Sportello Ca’ Vaina, presidio di dialogo, supporto e confronto con la presenza di uno psicologo per contrastare le tante fragilità che attanagliano i ragazzi, al ‘Campo E!state Liberi’ che ogni anno porta diversi studenti a vivere un’esperienza lavorativa nei terreni confiscati alle mafie. Senza dimenticare ‘Open Up 2024’, progetto incentrato sulla promozione dell’accessibilità e della partecipazione attiva dei cittadini alla vita pubblica con dibattiti e incontri, e l’attività dei Centri di Aggregazione Giovanile. Un capitolo, quest’ultimo, che annovera ben 13 punti attivi tra quelli gestiti da Asp, Officina Immaginata e dai municipi in area circondariale.

Un impulso condiviso all’unisono dalle amministrazioni del territorio che hanno investito sforzi sullo sviluppo di luoghi di aggregazione aperti e multifunzionali. Ambienti all’interno dei quali svolgere momenti ludici e ricreativi, di socializzazione e prevenzione per agevolare il senso di comunità e la messa in rete delle singole competenze. A supporto di tutto questo, il Circondario ha preso parte al Bando Regionale Investimenti ottenendo un finanziamento destinato ai progetti per le Unioni di comuni colpiti dagli eventi atmosferici e franosi di maggio scorso. L’obiettivo? Ripristinare e potenziare gli spazi, con l’ausilio di dispositivi tecnologici come impianti audio, mixer, videoproiettori, e gli arredi a disposizione dei giovani. Un’iniziativa da quasi 77mila euro di costi coperti al 95% dalla Regione: "Le risorse ottenute saranno un elemento prezioso per continuare a rispondere alle aspettative, agli obiettivi e alle modalità di coinvolgimento della popolazione giovanile – ha detto la sindaca Poli –. Puntiamo ad ampliare le possibilità strutturate attorno ai valori di cittadinanza attiva, inclusione sociale e solidarietà. Crediamo molto nelle politiche che partono dalla voce e dai bisogni dei ragazzi da coinvolgere nei percorsi decisionali della sfera pubblica. E i dati parlano chiaro: negli ultimi anni sono cresciute la vitalità e la partecipazione delle nuove generazioni in tale direzione".