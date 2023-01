I consigli per gestire al meglio i conflitti dei nostri figli

Serata speciale giovedì del ciclo di incontri ‘Genitori e figli: istruzioni per l’uso’, organizzato da Comune, Solco Civitas e Solco Prossimo, per aiutare i genitori a comprendere le fasi di crescita, riconoscere i disagi e supportare i figli nei rischi che possono incontrare nelle relazioni quotidiane e sulla Rete, per una genitorialità consapevole. Alle 20,30 al Cassero Teatro comunale, Daniele Novara, uno dei più noti pedagogisti italiani, autore di numerose pubblicazioni e direttore del Centro psicopedagogico per l’educazione e la gestione dei conflitti, parlerà sul tema ‘Affrontare con coraggio le sfide educative dei nostri bambini e ragazzi’. Necessaria la prenotazione (ufficio Politiche giovanili [email protected]

Novara, pedagogista, autore, counselor e formatore, ha fondato nel 1989 il Cpp-Centro Psicopedagogico per l’educazione e la gestione dei conflitti - di cui è tuttora direttore. Dal 2004 è docente del master in Formazione Interculturale all’Università Cattolica di Milano. Ha scritto decine di libri, alcuni dei quali tradotti all’estero, e ha ideato il metodo maieutico nell’apprendimento e nella relazione d’aiuto. Ha inoltre ideato il metodo Litigare Bene, per gestire i conflitti dei bambini, per imparare a farli litigare costruttivamente e liberarli dalle paure.