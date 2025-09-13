I conti del Circondario. M5s: "Situazione grave"

"Un episodio di una gravità estrema, la rappresentazione plastica di come la gestione approssimativa faccia parte della quotidianità di questi amministratori". Ezio Roi, consigliere comunale del M5s, commenta così la vicenda del debito del Circondario nei confronti della Città metropolitana di Bologna, proprietaria della sede di via Boccaccio. Come emerso da un’istanza del meloniano Simone Carapia, ballano 600mila euro di bollette non pagate dal 2015, più gli arretrati per l’affitto ancora da quantificare, per un debito totale stimato in un paio di milioni.

"La sfrontatezza e l’improbabile candore con cui la vicepresidente Beatrice Poli ammette i dieci anni di buio nella gestione contabile di una serie di amministrazioni precedenti, tutte facenti capo da sempre al medesimo partito o con lo stesso comunque in maggioranza, è insopportabile oltre che macchiettistico – protesta Roi replicando appunto alle dichiarazioni rilasciate nei giorni scorsi da Poli –. Per sua ammissione, se non fosse stato per i lavori di riqualificazione del padiglione 10/12 dell’Osservanza, nessuno si sarebbe accorto di nulla, mentre il debito della nostra comunità sarebbe continuato a salire. Si illudono che si possa tranquillamente scaricare le responsabilità sulle precedenti gestioni le quali, ovviamente, si faranno di nebbia e non dovranno mai rendere conto a nessuno".

E ancora: la presenza nel bilancio del Circondario di accantonamenti per ripianare il debito "è già un’ammissione di colpa – secondo Roi – perché vuol dire che qualcuno sapeva bene come stavano le cose per cui delle due l’una: o effettivamente non sapevano nulla e questa rappresenta una grave negligenza, oppure sapevano ma cercavano di tenere lontano il diritto pubblico alla trasparenza".

Da parte dell’esponente di opposizione anche una critica diretta in particolare all’operato del sindaco Marco Panieri, presidente del Circondario. "Come mai l’onere di giustificare l’ennesimo episodio indifendibile non se lo è accollato lui? – domanda Roi –. Forse due milioni di debito non sono una gran cifra? O aveva paura di intaccare la sua immagine in periodo elettorale?".