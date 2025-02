I conti del Comune . Mezzo milione in più per la scuola di Sesto . Fondi in arrivo da Roma

Lievitano i costi per la costruzione della nuova scuola di Sesto Imolese. Nella variazione di bilancio approvata dalla Giunta e illustrata ieri in commissione, in vista del via libera di domani in Consiglio comunale, ci sono infatti 500mila euro di maggiore spesa per il miglioramento energetico della struttura. L’incremento è coperto da un finanziamento della società Gse (Gestore dei servizi energetici), società interamente partecipata dal ministero dell’Economia e delle Finanze.

I lavori per realizzare la nuova scuola, che ospiterà in futuro gli studenti di elementari e medie della frazione cittadina, sono in corso. Prima dell’aumento dei costi di cui sopra, l’investimento complessivo si attestava sui cinque milioni di euro complessivi, finanziati per due milioni di euro dal Pnrr e per la parte restante dal Comune. Ora si sale a 5,5 milioni. Secondo l’iniziale tabella di marcia della Giunta, l’opera dovrebbe essere completata a settembre 2025.

Tra le altre modifiche ai piani del Municipio da sottolineare il potenziamento del capitolo dedicato alla manutenzione straordinaria delle sofferenti strade comunali. Il quadro economico dell’intervento sale infatti da 300mila a oltre 800mila euro, per "garantire una maggiore sicurezza e qualità della viabilità urbana", spiegano dalla Giunta. Al settore culturale e turistico sono invece stati destinati oltre 350mila euro per il sostegno di eventi, mostre e attività nei poli museali cittadini.

Sono poi presenti altri investimenti, fra i quali: quasi 200mila euro per il recupero di alloggi Erp, finanziati con contributi regionali e avanzi vincolati; 120mila euro per la manutenzione straordinaria della piscina comunale (ripristino e pulizia fango post-alluvione coperti da risarcimenti assicurativi); 48mila euro per il potenziamento degli anti-furti nelle scuole.

"Le variazioni che abbiamo presentato e discusso in commissione rappresentano un passo fondamentale per rispondere con tempestività alle esigenze del nostro territorio – spiega l’assessore Pierangelo Raffini (Bilancio e Lavori pubblici) –. L’amministrazione comunale ha adottato provvedimenti mirati a garantire il miglior utilizzo delle risorse disponibili, rafforzando settori chiave come lo sviluppo economico, i servizi sociali, la cultura e le opere pubbliche".

Nelle parole di Raffini, queste azioni sono "il frutto di un’attenta programmazione e di una gestione responsabile del bilancio comunale. Le risorse – conclude l’assessore – sono state allocate in modo equilibrato, mantenendo gli equilibri finanziari e garantendo un fondo di cassa positivo. Ringrazio gli uffici tecnici per il lavoro svolto. Il nostro obiettivo è quello di rendere Imola una città sempre più innovativa, sostenibile e vicina alle esigenze dei cittadini, attraverso investimenti concreti e una gestione finanziaria solida ed efficiente".

Enrico Agnessi