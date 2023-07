I conti del Comune Mercati e parcheggi, crollano gli introiti

di Enrico Agnessi

Ci sono due ‘segni meno’ piuttosto significativi nella delibera di assestamento del bilancio di previsione che la Giunta porterà giovedì in Consiglio comunale dopo il passaggio odierno in commissione.

Si tratta da un lato della riduzione delle somme attese in entrata dal Municipio, nel 2023, a titolo di canone mercatale e canone per occupazione suolo pubblico (-330mila euro); e dall’altro di un minor gettito in arrivo dai parcheggi a pagamento (-110mila euro), sempre durante tutto l’arco dell’anno.

Un buco, quello sul fronte delle entrate extra-tributarie, che rischiava di avere conseguenze pesanti per il Comune.

Ma che, come recita la delibera di cui sopra, viene coperto in buona parte (resta un segno negativo di soli 21mila euro) dai "maggiori utili derivanti dal riparto di riserve del Con.Ami" (233.288,17 euro) e dai "maggiori proventi da rimborso valore monetario alberi" (80mila euro), a cui si aggiungono "ulteriori movimentazioni in positivo e in negativo di minor valore".

Al di là della questione economica, risulta però evidente il suono dell’ennesimo campanello d’allarme per quanto accade in centro storico.

Una "grande crisi", per dirla con il consigliere comunale della Lega, Simone Carapia, secondo il quale "il nuovo layout dei mercati settimanali targato RaffiniPanieri è un buco nell’acqua. Dall’assestamento di bilancio – protesta l’esponente del Carroccio – entrano meno canoni mercatali e occupazioni suolo pubblico e parcheggi. Questo sta a significare sostanzialmente una progressiva desertificazione del cuore della città, altro che due o tre inaugurazioni di nuove attività con tagli compulsivi dei nastri da parte di chi governa Imola. Se gli ambulanti preferiscono altri mercati o rinunciano, la gente non viene in centro e non paga il parcheggio. E questo vuol dire solo una cosa: una crisi senza fine, nonostante le rassicurazioni della Giunta che alle volte si sono spinte oltre la mistificazione della realtà".

La questione non è nuova, ma le cifre contenute nel documento di previsione 2023 del Comune rinfocolano il dibattito. "Che il centro storico sia in grave difficoltà questa volta non siamo noi a dirlo – prosegue Carapia –. Lo testimoniano i i numeri del bilancio, che anche in questo caso vengono sistemati in gran parte dalle riserve del Con.Ami, o meglio dire il bancomat di Panieri e soci. Su questo versante – conclude il consigliere comunale di opposizione – bisogna intervenire senza paraocchi al più presto se si vogliono veramente far vivere di nuovo il cuore della città e i suoi mercati trisettimanali".