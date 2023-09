I conti della sanità . L’Ausl vede rosso anche quest’anno . Buco di 34 milioni

di Enrico Agnessi

L’Ausl è destinata a chiudere in rosso anche il 2023. Il bilancio di previsione dell’Azienda sanitaria imolese configura infatti un risultato di esercizio che sfiora i -34 milioni di euro. Il saldo negativo si attesta, nel dettaglio, a quota -33 milioni e 836.972 euro. Il consuntivo 2022, approvato la scorsa primavera, si era chiuso invece con una perdita di oltre 3,6 milioni (ripianata dalla Regione) a fronte di una previsione, a inizio anno, superiore ai -25 milioni.

"La programmazione aziendale – si legge nella relazione presentata in settimana dai vertici Ausl in Conferenza territoriale sociale e sanitaria – prevede l’attuazione di tutti gli interventi utili a perseguire il raggiungimento degli obiettivi di spesa assegnati dalla Regione su definiti fattori produttivi quali: assistenza farmaceutica, ospedaliera e convenzionata, dispositivi medici, risorse umane, acquisto di servizi sanitari e non sanitari".

L’articolazione dei costi del preventivo 2023 "si connota pertanto di progressive riduzioni del livello di spesa per emergenza Covid – proseguono dall’Ausl –, riduzioni altresì di costi energetici, seppur comunque significativamente più alti rispetto al periodo precedente ai rialzi tariffari, e da incrementi di costo sui fattori produttivi quali farmaceutica e dispositivi medici, nonché dagli obiettivi di spesa assegnati dalla Regione costantemente presidiati".

Il livello dei costi della produzione a preventivo 2023 rispetto al consuntivo dello scorso anno configura un incremento del +1%, mentre a livello del valore della produzione complessiva si rileva un decremento del -7,8%. "Grandezze non proporzionali – sottolineano dall’Ausl – che si riflettono sul risultato di gestione esposto, sul quale, si evidenzia, non sono contenute le risorse a garanzia dell’equilibrio economico-finanziario che, in sede previsionale, non sono distribuite".

Come già accennato, per effetto del calo del prezzo del gas, i costi dei consumi relativi a energia elettrica e teleriscaldamento sono previsti quest’anno in calo rispetto al consuntivo 2022 (due milioni in meno), ma a fronte comunque di un importo "sensibilmente più alto rispetto agli esercizi precedenti".

L’assessore regionale alla Sanità, Raffaele Donini, ha quantificato ieri in circa 300 milioni il disavanzo previsionale complessivo delle varie Ausl emiliano-romagnole, che secondo la consigliera Valentina Castaldini (Forza Italia) raggiungerebbe invece addirittura il miliardo di euro. "Nell’iter di formazione dei bilanci bisogna contare anche le risorse che abbiamo a copertura – ricorda Donini –. E Castaldini stranamente dimentica di farlo. Ma sono risorse che portano il potenziale disavanzo a 300 milioni, che anche quest’anno siamo impegnati a sanare come abbiamo fatto negli ultimi tre anni. Nessun buco, quindi. Ma tanta ingiustizia, questo sì".

Il riferimento è all’operato del Governo. "A livello nazionale mancano quattro miliardi per assicurare la copertura delle spese per i servizi sanitari regionali – sottolinea l’assessore –. Non è il momento delle polemiche, qui è in gioco la sanità pubblica e universalistica a livello nazionale. Ci dica questo governo se la loro battaglia sarà per salvarla o per privare i cittadini di un diritto sancito a livello costituzionale come quello della salute".