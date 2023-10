I conti dell’Autodromo. Formula Imola sorride: "In utile anche il 2023 . Coperti i costi del Gp"

Primo semestre positivo, almeno dal punto di vista economico, per Formula Imola. La società di gestione dell’attività dell’Autodromo si è infatti presentata al giro di boa del 2023, che però a livello di eventi e dunque di fatturato rappresenta per la Spa ben più di metà bilancio, con un utile di 763mila euro. A fare il punto sui conti della compagine partecipata al 100% da Con.Ami è Augusto Machirelli, ex direttore generale del Consorzio dei 23 Comuni e attuale componente del Consiglio di amministrazione di Formula Imola, intervenuto ieri in commissione consiliare.

Insomma, nonostante a causa dei tanti eventi rinviati l’anno in corso non sia paragonabile al mitico 2022 (quest’ultimo chiuso in attivo per oltre 300mila euro, ma anche con un tris indimenticabile di concerti in aggiunta al Gp di F1 e alle Finali mondiali Ferrari), il piatto non piange. E, anche se nella seconda parte del 2023 le cose sul fronte economico andranno a peggiorare, non è certo poca roba.

"Questa, per portata delle attività e numeri espressi, è un’altra società rispetto a quella del 2020 – rivendica Machirelli in riferimento alla data di inizio del mandato del nuovo Cda di Formula Imola, entrato in carica appunto a gennaio 2021 –. È una società in grandissima salute, sia patrimoniale che finanziaria. Ha quadruplicato il fatturato in tre anni, e ora sta gestendo il secondo semestre del 2023 con una prospettiva di riduzione del risultato al 30 giugno, perché c’è un evento che non ha generato utile come la Superbike (gara da sempre in perdita per l’Autodromo ma in grado di riempire gli alberghi, ndr). E poi perché, mentre i costi fissi si distribuiscono in modo aritmetico nel corso dell’anno, il fatturato, gli eventi e i margini sono concentrati nel primo semestre".

Premesso ciò, a fine anno "ci aspettiamo una chiusura in utile", conferma il consigliere di Formula Imola. E questo nonostante l’annullamento del Gran premio di Formula 1, lo scorso mese di maggio.

Un appuntamento, quello saltato causa alluvione, pagato a livello di ‘tassa’ da Governo, Regione, Con.Ami e Aci. Ma per il quale Formula Imola ha comunque fatturato una serie di servizi organizzativi (dall’hospitality all’allestimento delle tribune provvisorie, solo per citarne alcuni) alla stessa Aci, che alla fine ha pagato quanto non è stato possibile annullare una volta arrivata, pochi giorni prima di scendere in pista, la notizia della cancellazione della gara.

"Un evento da 10 milioni di costi si è chiuso con un successo per noi grazie a una corretta gestione e all’impianto contrattuale della gara – conclude Machirelli –. Si è scesi a 7,2 milioni, con una diluizione del pagamento dei nostri fornitori che ai primi di ottobre si è completata integralmente senza ulteriori ritardi. Certo, c’è stato un po’ di disagio. Ma se pensiamo alla portata di quello che è successo, l’esito è stato incredibilmente positivo".