I cori e la dama al violino. Accesi albero e luminarie

La città si illumina con i colori delle feste. Ieri pomeriggio in piazza Matteotti, alla presenza delle autorità cittadine, la consueta accensione dell’albero ha dato il via al consueto cartellone ricco di iniziative, spettacoli, mercatini, mostre, evento reso possibile dalla collaborazione tra Comune, Pro Loco e associazioni. Subito dopo, l’altrettanto tradizionale benedizione del presepe da parte di don Pierpaolo Pasini

Ad aprire il pomeriggio era stata la banda musicale della città, mentre è poi toccato a due cori, Gioi e Vocachildren, intrattenere il pubblico con una selezione di canti di Natale. Infine, la musica della straordinaria Big Violinist, una scenografica dama al violino con la sua grande gonna illuminata, ha strabiliato il pubblico.

Accese anche le luminarie, che accompagneranno gli imolesi fino a domenica 7 gennaio. E ogni giorno, con il calare della sera, la facciata del Palazzo comunale in piazza Matteotti diventerà il palcoscenico di suggestive proiezioni a tema natalizio.

Sono state montate anche le luminarie che riportano alcune frasi di Ayrton Senna, come gli anni scorsi, nei tratti di via Appia e via Emilia fino alla torre dell’Orologio del palazzo comunale. La Fondazione Cassa di Risparmio di Imola ha provveduto al loro montaggio e a far riprodurre anche le frasi che sono state vendute all’asta, completando così le scritte. Spazio anche a due nuove figure per ricordare sia Ayrton Senna sia Roland Ratzenberger. Palazzo Sersanti lascerà a disposizione queste luminarie anche il prossimo anno, nella ricorrenza dei 30 anni dalla scomparsa di Ratzenberger e Senna.

"La Fondazione Cassa di Risparmio di Imola affianca molto volentieri le iniziative attivate per favorire lo sviluppo economico e del centro storico – commenta il presidente Rodolfo Ortolani –. È terminato il cantiere su piazza Matteotti, finalizzato a dotare di nuovi spazi la comunità e passato Natale saranno messi a disposizione per mostre permanenti e temporanee. Inoltre verranno rifatte tutte le facciate del portico di Palazzo Sersanti. L’obiettivo che abbiamo è che il nostro centro storico possa attirare persone a Imola anche da altre città e stiamo investendo per rendere il territorio sempre più attrattivo".

"Dopo le grandi difficoltà che siamo stati chiamati ad affrontare in questo 2023, ora possiamo ritrovare il clima del Natale, che colorerà e illuminerà la nostra città nelle prossime settimane – sottolinea il sindaco Marco Panieri –. Un tempo di pace, di cui nel mondo c’è sempre più bisogno viste le crescenti tensioni internazionali, da trascorrere in famiglia, con gli amici e con le persone care. ‘Imola a Natale’ rappresenta una grande vetrina per il centro storico, come cuore della città sia dal punto di vista commerciale che della socialità".