Stanno per arrivare anche alla Biblioteca di Castel San Pietro Terme le ‘storie in giro’ di Fondazione Bottega Finzioni, che fanno tappa in più di 30 comuni della Città metropolitana.

In ogni comune coinvolto si svolge un corso per ragazze e ragazzi durante il quale si impara a scrivere: film e serie tv con Christian Poli, testi di canzoni con Renato Billi, testi teatrali con Laura Pizzirani, fumetti con Sergio Rossi, poesie con Azzurra D’Agostino, racconti con Jacopo Donati. Durante ogni corso, della durata di quattro incontri da quattro ore (sempre in orario extra-scolastico), vengono approfonditi il genere scelto e le sue tecniche e si scrive.