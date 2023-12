I danni del maltempo. Piscina, riparazioni ’salate’

Poco più di seimila euro. A tanto sono ammontati i danni relativi al crollo del pallone pressostatico che copre la piscina scoperta di Castel San Pietro, e che di fatto era e resta, al momento, l’unica struttura natatoria, sia estiva che invernale, della località termale. Il cedimento, si ricorderà, avvenne sabato 2 dicembre, a poche ore dall’allerta meteo che era stata emessa dalla Regione, e che ‘pronosticava’ possibili venti forti in gran parte dell’Emilia Romagna. Ebbene, l’allerta venne purtroppo rispettata nei fatti, e a farne le spese, a Castel San Pietro, oltre a diversi alberi, fu il pallone che copre il campo di calcio a 5 di Casatorre e, appunto, la piscina comunale riaperta da poche settimane non dopo l’ennesima ondata, o ventata per stare in tema, di furenti polemiche.

L’episodio di crollo, con la struttura finita ancora fuori uso a tempo indeterminato, scatenò le ire della minoranza, con Prima Castello subito all’attacco. "Sarà necessario conoscere tutte le cause e concause dei cedimenti, l’entità dei danni, i costi di ripristino, i tempi e le attività ora necessarie per gli ulteriori interventi di ripristino delle strutture" sbottò il capogruppo Luca Morini, aggiungendo poi un ulteriore quesito: "Quante risorse economiche dei cittadini castellani, dirette ed indirette, saranno necessarie anche questa volta per rincorrere tutta la serie di infausti eventi figli di tutti gli anni di precedente incuria e sostanziale disinteresse verso le problematiche strutturali dell’immobile principale della precedente piscina comunale?".

A Morini si accodò lo stesso giorno anche il Movimento 5 Stelle, con il capogruppo Pietro Latronico che parlò di "una partita, quella della piscina, sulla quale il Comune ha sbagliato tutto quello che poteva sbagliare. E continua a farlo".

Ebbene, una risposta almeno parziale ai quesiti della minoranza è arrivata direttamente da una delibera di Giunta che dettaglia proprio sull’intervento di ripristino che venne commissionato a una ditta specializzata friulana e che costò 5 mila euro, diventati con Iva 6.100 euro complessivi. Il vento che fece cedere la copertura, come certifica la delibera, costrinse a lavori di saldatura, all’inserimento di nuovi tubolari metallici, al ripristino degli ancoraggi e alla sostituzione dei led polverizzati nella rovinosa caduta del telo, sette fari in tutto, più i sei di emergenza.

Claudio Bolognesi