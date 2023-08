I danni dell’alluvione "Impossibile andare avanti La Casolana va riaperta"

Diversi residenti e imprenditori fontanesi che hanno case e aziende sulla provinciale Casolana, la Sp 33, hanno registrato un video, poi pubblicato su Instagram, per sottolineare che ormai a distanza di ottanta giorni dall’alluvione che ha colpito anche i nostri territori e devastato con decine di frane l’Appennino, la Sp 33 non è ancora riaperta. Anzi, pare non esistano ancora progetti per la sistemazione dell’importante arteria.

"Noi la chiamiamo via della Renana – dice Stefano Colli dell’azienda agrituristica la Taverna, affiancato da Lara Tonelli, titolare del Chiosco 31, Roberto Ronchini dell’azienda agricola La Valle degli Struzzi e da Marco Ronchini, dell’azienda agricola Baia Volpe – Non ci sono fondi e nemmeno progetti, per ora. Noi chiediamo che questa strada, che collega le province di Bologna e Ravenna, venga riaperta, oppure che venga dato a noi il permesso di pulirla e riaprirla".

I fontanesi si sentono soffocati dalla cancellazione della via della Renana: "Per arrivare nelle nostre aziende – aggiunge Colli – l’unica strada è la salita del cane, cioè lo ‘Strappo di Pantani’: ma è strettissima, con forti pendenze e pericolosissima. Per la sicurezza di tutti, va ripristinata la provinciale 33. Lo facciamo per le aziende, per noi, non possiamo restare fermi".

"Vi chiediamo di darci una mano – aggiungono i protagonisti del video su Instagram – Vi chiediamo un aiuto concreto: condividere questo video con chi ha il potere di intervenire. Noi cittadini, famiglie, titolari di aziende agricole e attività che abbiamo investito tutto su questo meraviglioso territorio, chiediamo a gran voce l’intervento delle autorità". Il video si chiude con la comparsa, dietro i quattro ‘protagonisti’ di decine di altri residenti della zona, a testimonianza di quanto il problema sia sentito. Il video è stato pubblicato poche ore dopo la visita del commissario alla ricostruzione, generale Figliuolo, che ha fatto tappa a Imola e poi è salito in Vallata, accompagnato dagli esponenti delle amministrazioni comunali della vallata proprio per rendersi conto di persona delle devastazioni provocate dalle alluvioni del 2 e del 16 maggio.

