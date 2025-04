I danni dell’alluvione. Sopralluogo di de Pascale: "Task force Santerno"

Sopralluogo in Vallata a Fontanelice, due giorni fa, per il presidente della Regione Michele de Pascale e per la sottosegretaria con delega alla Protezione civile, Manuela Rontini. Sotto la lente d’ingrandimento la ricostruzione post alluvione che per il paese della collina, tra i più colpiti dal maltempo nella primavera del 2023 e nell’autunno del 2024, fa rima soprattutto con l’area della piscina Conca Verde e con il lato est del centro storico in zona Sfondarione. Presente, oltre al consigliere regionale dem Fabrizio Castellari, anche il sindaco fontanese Gabriele Meluzzi, con parte della sua giunta, e un rappresentante del Comitato Sfondarione. "Insieme al primo cittadino abbiamo analizzato le principali criticità di questo territorio – hanno detto de Pascale e Rontini –. In primo luogo il dissesto idrogeologico e i punti su cui occorre intervenire prioritariamente. Qui c’è un fortissimo senso di comunità, le persone stanno dando prova di una resilienza straordinaria. Da parte nostra c’è l’impegno affinché i lavori procedano lungo tutto il corso del Santerno. Opere fondamentali per la messa in sicurezza del territorio".

La situazione a Fontanelice è arcinota. L’area Conca Verde, dove sorge il complesso della piscina, ha avuto grossi danni per il sormonto delle sponde da parte del rio Colombarino, affluente del Santerno, e per le interferenze con ponti o sovrappassi. Una stima di danni di almeno 500mila euro, e all’orizzonte c’è pure lo stop forzato all’attività natatoria della prossima estate, che l’ente di Piazza del Tricolore cercherà di recuperare almeno in parte con la pratica di sinistro aperta a settembre legata alla polizza all risks. Ma in ballo c’è anche una richiesta fondi inoltrata al Governo via Regione. Ma non è tutto perché non vanno dimenticati gli smottamenti ed i distacchi rocciosi precipitati dalla parete dello Sfondarione nell’area verde sottostante al rio Chiusura. Un punto sopraelevato di circa 400 metri, in pieno centro storico, con abitazioni e negozi. E qui, la Regione ha già stanziato 36mila euro per dare il via alle primi indagini utili a stilare un progetto di messa in sicurezza. Due tegole incastonate in un mosaico collinare post alluvione piuttosto intricato. Prima i danni alle strade (celebre la vicenda della Sp33 Casolana, ndr) poi il ripristino della delicata officiosità idraulica di vari tratti del Santerno con la rimozione del materiale trasportato dalla corrente. Un conto salato da 1.8 milioni di euro per le opere già concluse dall’Agenzia di Protezione civile, con risorse comprese nell’ordinanza 8/2023, ma servirà analoga somma per altri cantieri urgenti da coprire con i fondi dell’ordinanza 15/2023.

Mattia Grandi