I danni delle alluvioni. Perizie e spese tecniche. Più fondi per le famiglie

Oltre 90mila euro di contributi straordinari. Sono quelli stanziati dal Circondario per sostenere le famiglie dei comuni del territorio colpite dalle alluvioni di maggio 2023 e dalle frane e allagamenti di settembre-ottobre 2024. La Giunta dell’ente di via Boccaccio ha stabilito i criteri per l’assegnazione dei fondi, destinati a integrare quanto già erogato dai provvedimenti nazionali di protezione civile e dalle ordinanze del commissario straordinario di governo. Il prossimo passo è l’apertura di un avviso pubblico per la raccolta delle domande.

Secondo quanto ricostruito dal Circondario nella delibera che approva i criteri per la concessione del contributo, "dall’analisi svolta dal servizio ricostruzione alluvione sulle pratiche già presentate dai nuclei famigliari su piattaforma Sfinge, e che hanno ottenuto il decreto di concessione, emerge un considerevole numero di pratiche che hanno ottenuto un contributo per le spese tecniche e di perizia inferiore rispetto a quanto presentato in sede di domanda".

Il fondo, finanziato con il fondo di comunità metropolitano, nasce nell’ambito delle funzioni istituzionali previste per le Città metropolitane, che promuovono e coordinano lo sviluppo economico e sociale dei territori. L’obiettivo del contributo, ottenuto grazie a una raccolta fondi lanciata nei mesi scorsi dall’ente di Palazzo Malvezzi a Bologna, è diventare "punto di riferimento per la partecipazione collettiva alla risposta ai bisogni emergenti", permettendo il conferimento di beni, servizi e risorse economiche per progetti locali.

Nel dettaglio, i contributi saranno erogati ai nuclei familiari che hanno presentato domanda sulla piattaforma Sfinge, accettato il decreto di concessione del commissario straordinario e non abbiano ricevuto altri contributi diversi da quelli previsti dai provvedimenti nazionali per le stesse tipologie di spesa. In particolare, i criteri stabiliscono che le spese tecniche potranno essere rimborsate fino a 3.000 euro, mentre le spese di perizia fino a 500 euro, cumulabili fino a 3.500 euro per nucleo.

Secondo quanto ricostruito dal Circondario, l’istruttoria tecnica sarà curata dal servizio ricostruzione alluvione, che verificherà la documentazione e le fatture presentate dai cittadini, confrontandole con gli importi dichiarati nella domanda.

La gestione delle risorse avverrà in conformità al progetto metropolitano ‘Sostegno alle persone colpite da frane e allagamenti sul territorio metropolitano – 2024’, già approvato da Palazzo Malvezzi.

La somma complessiva è così ripartita: 62.269,70 euro già inseriti nel Bilancio di previsione 2025-2027 del Circondario, e 28.035,46 euro da integrare con una successiva variazione di bilancio. L’intero procedimento è stato dichiarato immediatamente eseguibile, con l’obiettivo di completare l’erogazione entro il 31 dicembre 2025.

Il provvedimento interessa tutti i Comuni del Circondario – da Imola a Castel Guelfo, Castel San Pietro, Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel del Rio, Dozza, Fontanelice, Medicina e Mordano – e punta a garantire un sostegno concreto alle famiglie più fragili, restituendo almeno in parte la serenità persa in due anni segnati da eventi climatici eccezionali.