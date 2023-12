I dati del parco veicoli. Automobili e moto tornano a crescere. La svolta green è ibrida

Torna a crescere, dopo il calo registrato nell’immediato post-pandemia, il numero delle auto che circolano a Imola. Ad aumentare sono in particolare le vetture ibride e, in misura minore, quelle 100% elettriche. È l’istantanea scattata dall’ufficio di statistica della Città metropolitana di Bologna, sulla base dei dati Aci, e aggiornata al 31 dicembre 2022.

Il parco veicolare imolese (auto più moto) conta 59.957 mezzi, vale a dire 86,21 ogni 100 abitanti. Solo le vetture sono 46.564, e cioè 66,95 ogni 100 abitanti. Dopo la flessione registrata a fine 2021, il dato torna a crescere. Ci sono infatti 227 auto in più rispetto all’ultima rilevazione della Città metropolitana. Ma per capire quanto, al netto di quanto accaduto subito dopo la pandemia, il numero delle quattro ruote sia in continuo aumento negli ultimi anni, basti pensare che nel 2013 il loro totale si fermava a quota 43.158. In pratica, oltre tremila auto in più nel giro di nemmeno due lustri. Trend analogo, ma con numeri assoluti evidentemente più piccoli, per moto e scooter. Questo tipo di mezzi conta infatti 7.269 unità, e cioè 126 in più rispetto all’ultimo report. Ma, solo a fine 2013, le due ruote motorizzate a Imola non superavano le 6.700 unità.

Tornando invece alle auto, vale la pena di sottolineare come continui il (lento) calo delle vetture alimentate esclusivamente a benzina. Sono 16.841, poco più del 36% del totale. Erano quasi il 45% nel 2013, quando in città ne circolavano oltre 19mila. Sostanzialmente stabile, dopo anni di crescita, è invece il numero delle auto che vanno solo a gasolio: sono 17.321, il 37% del totale; ma erano un’ottantina in più nella precedente rilevazione. Completano il quadro le vetture benzina+Gpl, che valgono circa il 13% del totale, e quelle benzina+metano, che dopo dieci anni scendono per la prima volta sotto il 9% evidentemente a causa dell’aumento dei prezzi di questo tipo di gas.

Ed eccoci alle auto ibride e 100% elettriche, che in entrambi i casi continuano la loro ascesa. Le prime, sia a benzina che a gasolio, hanno ormai superato il 4% del totale delle auto circolanti, con un aumento di oltre un punto percentuale rispetto al report stilato alla fine dello scorso anno dalla Città metropolitana di Bologna sulla base dei dati relativi a fine 2021. Sono in tutto 1.952, con un aumento di circa 500 unità in dodici mesi. Venendo invece alle auto 100% elettriche, siamo ancora di fronte a numeri piuttosto bassi: sono in tutto 188 e rappresentano lo 0,4% del totale, con una crescita dello 0,1% rispetto alla precedente rilevazione, quando erano 142 in termini assoluti.

"La fotografia del parco veicolare descrive una situazione che ci pone ai vertici del panorama nazionale sia per il tasso di motorizzazione che per la qualità delle auto con più ibride ed elettriche e molte auto euro 5 o 6 – è il commento del consigliere delegato della Città metropolitana, Paolo Crescimbeni –. Questo è il segno di un territorio sempre più avanzato e moderno e rispecchia anche le politiche anti-smog e per una mobilità sostenibile messe in campo in questi anni dalle nostre amministrazioni. Questi risultati dimostrano attenzione all’ambiente e qualità del trasporto pubblico. Non ci accontentiamo di questi risultati, ma continuiamo a mantenere l’impegno per raggiungere gli obbiettivi del Pums".