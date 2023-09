I dati del turismo Presenze ok a luglio Superbike e concerti aiutano la ripresa

di Enrico Agnessi

A luglio tornano a crescere, dopo le difficoltà dei due mesi precedenti, le presenze in città. Se maggio e giugno avevano messo nero su bianco le criticità di un settore penalizzato dall’assenza del Gran premio di Formula 1 e dei grandi concerti estivi, con vari segni meno rispetto al pre-pandemia e al 2022, la Superbike ha dato una mano alle strutture ricettive del territorio.

Gli arrivi a Imola sono stati in tutto 9.335 a luglio, di cui 2.664 stranieri. Si tratta del mese con più turisti in città prima di marzo (8.118) e aprile (8.038). Maggio e giugno, influenzati dagli effetti dell’alluvione, si erano infatti fermati entrambi sotto quota 8mila (rispettivamente 7.845 e 7.692).

Gli oltre 9mila turisti di luglio portano a un aumento del 21,5% su base mensile rispetto al 2022. E va meglio anche sull’ultimo anno pre-pandemia, con un +4,9% rispetto a luglio 2019. L’unico segno meno, in mezzo a tanti segni positivi, risulta quello degli stranieri: pur in aumento rispetto allo scorso anno (+18,8%), sono ancora il 13,6% in meno di quelli che si vedevano in città a luglio 2019.

Il calo degli stranieri rispetto al pre-pandemia è molto meno marcato se si guardano però i pernottamenti. Degli oltre 22mila registrati a luglio (+38,4% rispetto al 2022 e +3,4% sul 2019), quelli che hanno riguardato persone arrivate dall’estero sono stati 6.820. E cioè: +50,5% sul 2022 e solo -1,5% rispetto al 2019.

Sempre parlando di luglio, interessante notare i dati delle singole giornate. I 500 arrivi sono stati superati solo in due occasioni: giovedì 6 (515) e sabato 29 (520). Se in quest’ultima occasione una mano può averla data il concerto ‘Imola Summer Sound’ con i suoi 12mila biglietti venduti, risulta più difficile pesare il contributo della tappa imolese della Superbike (da venerdì 14 a domenica 16, con oltre 53mila presenze dichiarate da Formula Imola tra le polemiche di una parte dell’opposizione) nella singola giornata. L’arrivo degli addetti ai lavori precede infatti di una settimana la gara. Venerdì 14 e sabato 15 risultano comunque due tra le giornate del mese il numero di pernottamenti maggiori.

Nel complesso, detto che alla definizione del totale di presenze e pernottamenti sul territorio contribuiscono oltre al calendario dell’Autodromo anche trasferte di lavoro, appuntamenti religiosi (vedi Testimoni di Geova in zona industriale) e quella parte di turisti che si riescono a intercettare al di là del richiamo dell’Enzo e Dino Ferrari, il bilancio dei primi sette mesi risulta positivo.

Da gennaio a luglio gli arrivi a Imola sono stati infatti 52.399, vale a dire il 23,3% in più del 2022 ma ancora lo 0,7% in meno rispetto al 2019. Per quanto riguarda gli italiani, nei primi sette mesi dell’anno ne sono arrivati il 26,3% in più del 2022 e il 6,8% in del 2019. Rispetto a un anno fa, ci sono stati anche più stranieri (+13,9%), i cui arrivi risultano però ancora ancora rispetto all’ultimo anno pre-pandemia (-20%). Va ancora meglio sul fronte dei pernottamenti, in crescita del 17,9% sul 2022 e del 9,8% sul 2019, ma per i quali bisogna ancora recuperare un 1,3% di stranieri rispetto a prima del Covid.