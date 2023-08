I dati della semestrale Sorride il bilancio della Banca di Imola: ok utile e raccolta

Raccolta in crescita (diretta e indiretta) e utile netto che sale a 4,163 milioni di euro (+39,09%). Il Consiglio di amministrazione della Banca di Imola, presieduto da Giovanni Tamburini, ha approvato il bilancio semestrale dell’esercizio 2023, su proposta del direttore generale Sergio Zavatti. Il risultato economico non tiene conto dell’introduzione delle nuove normative relative a imposte straordinarie sugli istituti di credito annunciata nei giorni scorsi dal Governo.

Allo scorso 30 giugno, il bilancio della Banca di Imola (appartenente al Gruppo bancario privato e indipendente La Cassa di Ravenna, presieduto da Antonio Patuelli e diretto da Nicola Sbrizzi, che opera in sette regioni con 143 sportelli bancari e finanziari) rileva risultati giudicati "particolarmente positivi" dall’istituto di credito. E questo "nonostante una situazione generale che rimane complessa – proseguono dalla Banca di Imola –, caratterizzata dagli effetti dovuti al protrarsi del conflitto bellico Russia-Ucraina, da un’inflazione core del 6,8% su base annua e dagli eccezionali eventi climatici che hanno colpito duramente il nostro territorio".

I principali dati di movimentazione delle varie attività e servizi alla clientela sono positivi e in crescita, "a dimostrazione del grado di fiducia e della credibilità di cui gode Banca di Imola", sottolineano sempre dall’istituto di credito guidato dal presidente Tamburini e dal direttore generale Zavatti.

In particolare, il margine di intermediazione cresce del 10,59% a 23,173 milioni di euro. Sale invece dell’1,50% a 7,822 milioni di euro il risultato operativo lordo, che dopo le "prudenti rettifiche per il rischio di credito", ha portato ad un utile lordo di 6,382 milioni di euro, in crescita del 42,15% (era infatti di 4,490 milioni di euro al 30 giugno dello scorso anno). L’utile netto sale invece, come già accennato, a 4,163 milioni di euro. L’aumento rispetto alla prima metà del 2022 sfiora, in questo caso, il 40%.

Aumenta anche la raccolta diretta, che sale a 1.553,4 milioni di euro con una crescita dello 0,72% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Segno positivo pure per quella indiretta, che cresce a 2.135,5 milioni di euro (+1,92%), di cui gestita 1.175 milioni di euro (-3,78%). Infine, gli impieghi a sola clientela ammontano a 901,4 milioni di euro (-2,61%). Banca di Imola e il suo gruppo di appartenenza La Cassa di Ravenna confermano indicatori patrimoniali giudicati "di eccellenza e di grande solidità" dall’istituto di credito.

Numerose le iniziative messe in campo nelle scorse settimane dalla Banca di Imola per sostenere le popolazioni colpite dall’alluvione. Quella più recente riguarda l’acquisto di crediti fiscali derivanti da ristrutturazioni edilizie che le imprese non sono riuscite a cedere. Un provvedimento, questo, adottato per fornire liquidità agli artigiani e alle piccole imprese che operano nei territori flagellati dal maltempo di maggio.