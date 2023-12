I dati di Montecatone . Chirurgia in crescita: in quattro anni +235%

Crescono in maniera notevole le prestazioni ambulatoriali fornite da Montecatone negli ultimi quattro anni. È quanto emerge dal bilancio di mandato dell’istituto imolese, dal quale si evince che si è passati dalle 1.134 del 2019 alle 3.800 circa di quest’anno, con un aumento del 235%.

Il perché di questo incremento, spiegano da Montecatone, è motivato dall’avvio, avvenuto tra il 2020 e il 2021, dell’ambulatorio chirurgico. Organizzata in due aree (per piccoli interventi e trattamenti laser), oltre che con una seduta mensile calendarizzata per interventi di riparo da lesioni da pressione, la struttura è nata per "rispondere alla domanda sempre più crescente di prestazioni di piccola e media complessità per evitare ai pazienti, complicati trasferimenti altrove", riferiscono da Montecatone.

L’ambulatorio chirurgico è entrato a regime al termine di un periodo di formazione intensiva del personale infermieristico che ha acquisito le conoscenze necessarie a supportare le procedure chirurgiche, svolgendo il duplice ruolo di strumentista e/o di supporto all’anestesista.

Gli investimenti sono andati in due direzioni: formativa, appunto; e tecnologica, necessaria per garantire alti standard terapeutici (l’acquisizione del laser co2 SmartXide Trio, dispositivo per trattare vaste ulcere in maniera sicura sia nella fase di pulizia sia come effetto di biostimolazione dei tessuti per favorirne la guarigione).

A metà di quest’anno, infine, ha preso il via, sempre in ambulatorio chirurgico, l’attività di impianto di infusori al baclofene. In questo caso, sottolineano sempre da Montecatone, la collaborazione fra il neurochirurgo e il chirurgo plastico "garantisce una netta riduzione e una più efficace gestione delle complicanze postoperatorie dei pazienti come pure una migliore sorveglianza delle ferite chirurgiche nel postoperatorio. Anche in questo caso – concludono dall’istituto imolese – il personale infermieristico ha acquisito, come sempre in tempi rapidissimi, le competenze per l’assistenza in queste procedure".

Nei giorni scorsi, Montecatone ha messo l’accento anche sulle oltre 14mila prestazioni erogate (con crescita costante) in tre anni per Imola e Bologna grazie all’attivazione della ‘radiologia pesante’ avvenuta nel 2020 con una Tac a 64 strati e una Risonanza magnetica 3T, apparecchiature di ultima generazione affiancate al patrimonio tecnologico preesistente.