I dati sugli arrivi in città. Luglio in musica è super : "Strategia che funziona"

Ancora segnali positivi sul fronte degli arrivi e dei pernottamenti in città. Dopo un buon primo semestre, a spingere i nuovi dati sul turismo 2025 a Imola diffusi in questi giorni dalla Regione hanno pensato i concerti estivi in Autodromo.

Nel solo mese di luglio, quando all’Enzo e Dino Ferrari si sono visti prima Max Pezzali e poi gli AC/DC, le strutture ricettive della città hanno registrato infatti 11.176 presenze, in crescita del 30,6% rispetto al 2024, con 7.734 italiani (+41,1%) e 3.442 stranieri (+11,9%).

Sempre a luglio i pernottamenti a Imola sono stati in tutto 26.349, +17,3% (16.629 italiani e 9.720 stranieri). Solo a maggio, mese del Gran premio di Formula 1, la città aveva fatto meglio con 11.387 presenze e 27.750 pernottamenti in 31 giorni.

Ad agosto la domanda, per quanto sensibilmente più bassa, è rimasta solida: 7.902 turisti (+4,8%) e 18.920 pernottamenti (+3,7%), con una quota straniera che aumenta (2.610 arrivi esteri, +13%).

Complessivamente, nei primi otto mesi di quest’anno Imola ha totalizzato 70.509 arrivi nelle strutture ricettive (+17,3% rispetto allo stesso periodo del 2024) e 174.735 pernottamenti (+10,4%). In generale, la durata media del soggiorno in città si attesta su 2,4 notti (luglio 2,36; agosto 2,39).

Interessante poi analizzare la ripartizione tra strutture alberghiere e non alberghiere (B&B, affittacamere, agriturismi), con queste ultime in enorme crescita ormai da diverso tempo, al punto che nei mesi scorsi la Guardia di finanza è intervenuta per frenare una certa tendenza all’abusivismo e tutelare chi opera nel rispetto delle regole. Nei primi otto mesi dell’anno, a Imola i pernottamenti in hotel sono stati 115.185, mentre quelli nelle strutture non alberghiere hanno raggiunto quota 59.550, in crescita del +25,1% rispetto al 2024. Anche gli arrivi rispecchiano la stessa tendenza: 55.281 turisti hanno scelto l’albergo (+10,1%), mentre 15.228 hanno optato per strutture alternative (+53,6%).

A livello metropolitano, Bologna mantiene naturalmente numeri assoluti molto più elevati (1,45 milioni di turisti e oltre 3,3 milioni di pernottamenti da gennaio ad agosto), ma al contrario di quanto accaduto nel recente passato ora la crescita percentuale di Imola è più rapida: +17,3% sugli arrivi contro il +7,6% del capoluogo, e +10,4% sulle presenze contro il +8% di Bologna e il 7,7% dell’intera area metropolitana.

"Il dato di presenze dei primi otto mesi del 2025, dopo un lungo lavoro di coordinamento con le strutture ricettive, riporta un dato realistico, anche se ancora oggi ci sono un buon numero di strutture che non comunicano regolarmente i dati alla Regione – commenta l’assessora Elena Penazzi, titolare delle deleghe all’Autodromo, al Turismo e ai Grandi eventi –. In ogni caso, i numeri sono molto incoraggianti: l’aumento del 17,3% dei turisti e del 10,4% dei pernottamenti è un risultato importante, perché significa che chi sceglie Imola decide di fermarsi, di vivere sì gli eventi, ma anche scoprire il territorio, la cultura, l’enogastronomia".

Come detto, il periodo estivo ha risultati superiori anche rispetto ad altri territori della regione. "È la conferma – conclude Penazzi – che la nostra strategia di promozione, di valorizzazione della città, dell’Autodromo, della musica e degli eventi diffusi sta funzionando".