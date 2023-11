I dati sulla sicurezza . Più furti nelle case: oltre 200 in nove mesi . In calo scippi e rapine

Aumentano i furti in casa. Dai 139 casi denunciati tra gennaio e settembre 2022 si è passati ai 231 dello stesso periodo di quest’anno. Il dato è emerso dalla commissione consiliare di ieri sera, durante la quale il sindaco Marco Panieri e il comandante della Polizia locale, Daniele Brighi, hanno fatto il punto sul tema della sicurezza in città.

Secondo i numeri elencati dal primo cittadino, sulla base del report arrivato dalla Prefettura di Bologna, i reati compiuti sul territorio imolese nei primi nove mesi di quest’anno sono stati 2.199 contro i 2.396 dello stesso periodo del 2022. Nel complesso, i furti sono in calo: dai 1.068 dello scorso anno si è passati infatti ai 975 del 2023, con una flessione di quasi il 9%. Diminuiscono in particolare quelli ai danni di esercizi commerciali (da 153 a 120), quelli compiuti con destrezza (da 150 a 51) e gli scippi (da 14 a 6). Aumentano invece, come detto all’inizio, quelli in abitazione. Giù anche il numero complessivo delle rapine (da 23 a 17 nel giro di dodici mesi), ma rimane inalterato a quota 6 il totale di quelle compiute su pubblica via. Numeri piccoli, ma certo non per questo meno rilevanti, quelli relativi agli omicidi stradali (saliti da uno a cinque nell’ultimo anno) e alle violenze sessuali (in crescita da 7 a 10).

"Tutti noi vorremmo che i reati fossero zero, ma il mondo nel quale viviamo non è quello ideale – ha affermato il sindaco Panieri in commissione –. Il nostro impegno è contrastare tutti i giorni tutti i tipi di reato. La nostra è una città che, dati alla mano, ha un numero di reati molto inferiore rispetto ad altre realtà. I furti in abitazioni avvengono perché qui la capacità reddituale è superiore. E ci sono bande che arrivano da fuori territorio".

Confermando l’arrivo di nuove telecamere, comprese quelle per la lettura targhe, il sindaco Panieri ha poi sottolineato in particolare il lavoro (non direttamente legato al contrasto dei reati predatori) svolto dagli agenti della polizia locale.

"Sono ripresi i pattugliamenti a piedi – ha ricordato il primo cittadino –. È stata potenziata la centrale interna con il numero verde unico, stiamo procedendo alla sostituzione delle macchine attualmente presenti, con l’acquisto di quattro auto e di un furgone a uso ufficio. C’è stato un progetto sperimentale relativo ai pattuglioni notturni per contrastare l’abuso di alcol alla guida, e aspettiamo l’ok della Prefettura per l’introduzione di due nuovi autovelox (i dispositivi su Lughese e Montanara dei quali si parla da tempo, ndr) da inserire su strade con molti sinistri o comunque nelle quali ci sono situazioni che richiedono un intervento".

